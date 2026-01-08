J Balvin junto a Valentina Ferrer y su hijo Río en Carlos Paz: las increíbles fotos

J Balvin le dio el gusto a Valentina Ferrer de seguir sumando postales de ensueño. Y es que la estrella musical decidió pasar unas fiestas inolvidables y en familia en la tierra natal de la modelo cordobesa, madre de su hijo amado hijo Río, de tres años.

J Balvin y Valentina Ferrer pasaron las fiestas en Carlos Paz junto a su hijo Río.

Maravillados con los paisajes de Carlos Paz -sobre todo Balvin, que hasta se fotografió con el cartel de bienvenida a las sierras- Valentina y J Balvin coleccionaron momentos en familia junto a su hijo.

El cantante quedó maravillado con las postales de la ciudad cordobesa.

Qué dijo J Balvin sobre su visita a Córdoba.

“El tiempo pasa rápido en Carlos Paz, Argentina”, compartió el artista con una secuencia de sus tardes relajado en una hamaca para guaya mirando el horizonte verde. Pero además de la calma de la naturaleza y el río, el cantante registró momentos de fiesta durante la Navidad en casa de su novia, que una vez en su Córdoba natal, compartió: “Todo lo que necesitaba”.

La felicidad de Valentina Ferrer en su visita familiar en Argentina.

Tardes de pileta, mates, juegos inflables con el pequeño Río y reencuentro familiar fueron necesarios para Valentina después de obtener, finalmente, su anhelada Green Card (residencia permanente en EEUU). Un proceso largo que la mantuvo sin poder viajar afuera durante casi un año, incluso ausentándose en las giras internacionales de su pareja, hasta llegar al fin de la espera migratoria.

J Balvin se fotografió muy relajado en uno de los bellos paisajes de Carlos Paz.

Las palabras de Valentina Ferrer tras obtener la Green Card (residencia permanente en EEUU).

“Tanta espera había que sacar le provecho”, publicó la empresaria cordobesa días más tarde con sus primeras postales en la playa de a tres. Un viaje imborrable por su carácter único y familiar.