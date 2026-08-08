Antonela Roccuzzo habló de la importancia de los padres de Lionel Messi y los suyos en la crianza de sus hijos

Antonela Roccuzzo no suele hablar mucho de su familia, fuera de lo que puede publicar en las redes sociales. Sin embargo, hace algunos meses, sí decidió abrir una puerta hacia esa intimidad. En una entrevista, reveló la importancia de sus padres y los de Lionel Messi, Celia y Jorge Messi, a la hora de transmitir sus valores en la crianza de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Antonela Roccuzzo junto a Thiago, Mateo y Ciro

En una entrevista con la revista Vogue, la empresaria reflexionó sobre la manera en que construye la vida familiar junto a Lionel Messi y reveló que muchas de las enseñanzas que transmiten a Thiago, Mateo y Ciro, tienen su origen en la educación que recibieron tanto de sus propios padres como de los del futbolista. Para ambos, esas raíces continúan siendo una guía fundamental en el día a día.

Antonela Roccuzzo reveló qué busca transmitirles a sus hijos

Durante la conversación, Antonela Roccuzzo aseguró que una de sus principales prioridades es que sus hijos crezcan con respeto por los demás y aprendan a valorar las cosas importantes de la vida: “Quiero que tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas”, expresó al referirse a la educación que intenta brindarles junto al capitán de la Selección Argentina.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo junto a Thiago, Mateo y Ciro

Antonela Roccuzzo explicó que gran parte de esas enseñanzas provienen de los ejemplos que recibió durante su infancia y de los valores que también marcaron la vida de Lionel Messi. En ese sentido, destacó la importancia que tuvieron sus padres y sus suegros en la formación de ambos: “Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”, sostuvo.

La organización familiar de Antonela Roccuzzo junto a Lionel Messi

Además de hablar sobre los valores que intentan inculcar en sus hijos, Antonela Roccuzzo también se refirió a la dinámica familiar que comparte con Lionel Messi y a la importancia de acompañar de cerca el crecimiento de Thiago, Mateo y Ciro. Y es que, según reveló, ambos procuran organizar sus compromisos para disponer de tiempo de calidad junto a los chicos.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo junto a Thiago, Mateo y Ciro

La empresaria también explicó que durante una etapa de su vida decidió dedicar gran parte de su tiempo a la crianza de sus hijos. Con el paso de los años y a medida que ellos fueron creciendo, comenzó a desarrollar nuevos proyectos personales y profesionales, aunque siempre manteniendo a la familia como una de sus prioridades. De esta manera, Antonela Roccuzzo dejó claro que las enseñanzas recibidas de sus padres y de los de Lionel Messi siguen teniendo un papel central en su hogar.