Así está hoy Amancio Vicuña el hijo de la China Suarez y Benjamín Vicuña al cumplir 6 años

La historia de amor entre la China Suárez y Benjamín Vicuña comenzó en 2015 y formó una familia de cuatro entre los dos actores y sus dos hijos. La relación, llena de revuelo mediático y críticas del mundo del espectáculo, construyó un universo compartido en el que combinaron sus exitosas carreras artísticas con una intensa convivencia. Su amor se caracterizó por una profunda complicidad y constantes demostraciones públicas de afecto, consolidándose como una de las parejas más magnéticas y seguidas de la farándula rioplatense.

El fruto más tierno de este amor se selló con el nacimiento de sus hijos. Primero llegó Magnolia Vicuña en 2018, y finalmente, el 28 de julio de 2020, llegó al mundo Amancio Vicuña, el integrante menor que, en el 2026, celebró sus 6 años de vida. Definido por su padre como un ser valiente y sensible, el "dueño de los ojos más profundos", quien aporta la cuota máxima de inocencia, risas y frescura al clan, el pequeño crece rodeado de un inmenso amor filial, manteniendo el vínculo entre los actores, a pesar de su polémica separación.

Amancio Vicuña, China Suárez, Benjamín Vicuña

Así es la vida de Amancio Vicuña, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Amancio Vicuña es el hijo menor de la China Suárez y Benjamín Vicuña, y uno de los vínculos más fuertes de la expareja. Nació el 28 de julio de 2020, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, llegando al mundo en un contexto global muy particular que unió aún más a sus padres. A sus 6 años de vida, el pequeño vive junto a su mamá, la China Suárez , y sus hermanas, Magnolia y Rufina, en Turquía y el norte de Buenos Aires, dependiendo el trabajo y la vida que lleva la actriz.

Aunque viaja de forma constante, comparte muchísimo tiempo de calidad con su padre. Desde estadías a Uruguay y acompañamiento a sets hasta su día a día en la residencia bonaerense, ambos padres buscan que el pequeño se resguarde los medios de comunicación, pero lo vuelven un compañero ideal para sus trabajos. A través de las redes sociales, los actores suelen abrir las puertas de su intimidad para dedicarle palabras profundamente conmovedoras que exponen los rasgos más puros de su personalidad, junto a postales que destacan un crecimiento y un gran parecido hacia ambos.

Por un lado, Benjamín Vicuña lo definió públicamente como un niño completamente valiente y sensible. El actor chileno también lo describe con gran orgullo como el dueño absoluto de los ojos más profundos y bonitos, un ser "poderoso en ese cuerpito de niño" cuyo mayor don es la empatía. Por su parte, la China Suárez expresa con total devoción que Amancio es el "príncipe de su vida", destacando de forma constante ante sus seguidores que el pequeño es el nene más bueno y dulce de todo el mundo. Gracias a estas declaraciones, queda en evidencia que el menor del clan crece con una esencia alegre, cariñosa y mágica, y forma vínculos de confianza y confidencia con todos los integrantes de su familia.

Amancio Vicuña, China Suárez, Benjamín Vicuña

Amancio Vicuña: el menor del clan

Amancio Vicuña llegó al mundo y se coronó de inmediato como uno de los integrantes más pequeños de una numerosa familia ensamblada. Al nacer, el niño se convirtió en el sexto heredero de su padre, Benjamín Vicuña, y en el tercero por el lado materno, la China Suárez. Alrededor de su vida, se teje una hermosa red de hermanos mayores que lo cuidan con devoción, provenientes de las distintas historias de amor de sus reconocidos progenitores.

Por parte de su mamá, comparte el día a día con Rufina Cabré, hija del actor Nicolás Cabré, y con Magnolia Vicuña, su hermana directa. Por el lado de su papá, Amancio es hermano de Bautista , Beltrán y Benicio, cuyos nacimientos fueron fruto de la extensa relación del actor chileno con Carolina "Pampita" Ardohain. Asimismo, en este gran árbol familiar se mantiene presente el recuerdo eterno de la pequeña Blanca Vicuña.

Por lejos de sus padres, también comparte tardes y reuniones con Anita García Moritán, la hija menor de Pampita y Roberto García Moritán, y la menor de todo el clan ensamblado. De la misma manera, mantiene una cercana relación con Francesca e Isabella Icardi, hijas de Mauro Icardi, pareja de su mamá, y Wanda Nara.

Si bien el menor vive y convive de forma permanente junto a su madre y sus dos hermanas mujeres, la dinámica familiar incluye constantes estadías en la casa de su padre, viajes recreativos, fines de semana compartidos y vacaciones integradas. La relación con todos ellos aumenta su capacidad de adaptación, aprendida por las mudanzas y los viajes, y crea fuertes vinculos con todos ellos. Sus hermanos varones mayores lo consienten constantemente y juegan con él protegiéndolo, mientras que Rufina y Magnolia actúan como sus guías cotidianas, logrando que el niño crezca en un ambiente repleto de estímulos amorosos.

Amancio Vicuña, Benjamín Vicuña

La relación de Amancio Vicuña con sus padres y las parejas de ellos

Amancio Vicuña es un niño curioso y amoroso con todos a su alrededor. Pero su cariño no llega solo a sus hermanos, sino que va también para sus padres y sus respectivos entornos sentimentales, generando un fuerte interés mediático y comentarios alrededor. Es de público conocimiento que mantiene un vínculo amoroso y cotidiano muy estrecho tanto con la China Suárez como con Benjamín Vicuña.

Debido a los constantes viajes de ambos y a la crianza que eligieron para sus dos hijos, los actores coordinan una logística compartida para brindarle estabilidad emocional, a pesar de las tensiones que a veces surgen por la distancia, los viajes internacionales, las agendas laborales de ambos y los escándalos. Mientras que con el actor chileno comparte una rutina más tradicional en Buenos Aires, el pequeño también pasa largos períodos inmerso en la dinámica que su madre construyó con su actual pareja, Mauro Icardi, alrededor del mundo y en Turquía.

Es así como las parejas de sus padres toman un enorme protagonismo en la vida del menor. En el último tiempo, el futbolista demostró una marcada complicidad y una figura muy presente hacia Amancio, lo que incluyó gestos significativos como llevarlo a la cancha en Turquía para realizar juntos su clásico festejo de gol y dedicarle afectuosos posteos cumpleañeros. Esto llevó a que los medios de comunicación dieran sus acusaciones de un acercamiento innecesario, dado que Icardi no es el padre de Amancio.

Por otro lado, con Anita Espasandin, actual pareja de su padre, la relación es sumamente armónica, afectuosa y cercana . El vínculo se fortaleció notablemente a través de reiteradas escapadas, como sus vacaciones familiares en la nieve de Villa La Angostura o los descansos de verano en Punta del Este, al igual que en tardes de juegos, paseos urbanos y salidas recreativas. La propia financista declaró que construyeron una interacción hermosa e integrada con los chicos, pero manteniendo siempre un límite claro y absoluto respeto hacia el rol de la China Suárez como mamá.

Amancio Vicuña, China Suárez

El crecimiento de Amancio Vicuña demuestra que es un niño rodeado de afecto puro, que camina hacia el futuro contenido por el cuidado incondicional de sus padres y la inquebrantable complicidad de sus hermanos. A pesar de los desafíos mediáticos de la importancia que su numerosa familia ensamblada tiene en la prensa, el pequeño consolida su propia personalidad luminosa, sensible y alegre, manteniendo el respeto y la buena relación con su entorno.

A.E