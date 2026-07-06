Benjamín Vicuña mostró sus últimos 30 días: entrenamiento en sillas de ruedas, cumpleaños, reencuentro con sus hijos y éxito en el escenario

Benjamín Vicuña decidió abrir el álbum de junio y compartir con sus seguidores un repaso de los momentos más significativos que marcaron sus últimos 30 días. A través de un carrusel publicado en sus redes sociales, el actor resumió un mes cargado de trabajo, tiempo en familia y experiencias personales que definieron esta etapa de su año.

Benjamín Vicuña protagoniza Secreto en la Montaña junto a Esteban Lamothe

Bajo la descripción "Corazón Rodante, Secreto en la Montaña, hijos, broncoespasmos, magia, frío. JUNIO", Benjamín Vicuña recorrió distintos episodios de las últimas semanas. Desde el detrás de escena de sus nuevos proyectos hasta los encuentros con sus hijos y algunas postales de su vida cotidiana, la publicación reunió las imágenes más representativas de un mes intenso.

Así vivió junio Benjamín Vicuña

Uno de los grandes protagonistas del carrusel fue Corazón Rodante, la película que Benjamín Vicuña protagoniza para Netflix bajo la dirección de Marcos Carnevale. Entre las imágenes compartidas se pudo ver un grupo de atletas en sillas de ruedas, parte de la preparación y el rodaje de una historia que pone el foco en la inclusión y el deporte adaptado.

Benjamín Vicuña en Corazón Rodate

El actor también mostró el detrás de escena de Secreto en la Montaña, la adaptación teatral de Brokeback Mountain que protagoniza junto a Esteban Lamothe. Ensayos, funciones y momentos compartidos con el elenco formaron parte del recorrido de un proyecto que continúa cosechando una gran respuesta del público.

Los momentos más personales de Benjamín Vicuña en junio

Además de los compromisos laborales, Benjamín Vicuña dedicó buena parte de su publicación a los instantes vividos junto a sus hijos. El carrusel incluyó imágenes de cumpleaños, juegos, reencuentros familiares y escenas cotidianas que reflejan el estrecho vínculo que mantiene con ellos.

Benjamín Vicuña compartió tiempo de calidad junto a sus hijos

Entre esas postales también apareció uno de los momentos más delicados del mes: la internación de uno de sus hijos a raíz de un cuadro de broncoespasmos. Sin profundizar en la situación, Benjamín Vicuña eligió incluir ese episodio dentro del resumen de junio, junto a otros recuerdos como jornadas marcadas por el frío, salidas y pequeños momentos que completaron un mes tan desafiante como especial.