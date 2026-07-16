Magnolia y Amancio Vicuña, los hijos de Benjamín Vicuña, festejaron el triunfo de Argentina con su papá

El pase de la selección argentina a la final, tras la histórica victoria frente a Inglaterra, desató una ola de festejos en todo el país. Millones de argentinos salieron a las calles y a los balcones para celebrar, y Magnolia y Amancio, los hijos de Benjamín Vicuña y Eugenia "la China" Suárez, no fueron la excepción. Vestidos con los colores celeste y blanco, los pequeños se sumaron a la alegría y acompañaron los festejos de toda una nación. Así quedó registrado en la cuenta de Instagram del actor chileno.

La gran alegría de Magnolia y Amancio, los hijos de Benjamín Vicuña al ver clasificar a la final a la Argentina

Este miércoles 15 de julio quedó marcado como un día histórico para los argentinos. La Scaloneta se clasificó a su segunda final mundialista consecutiva tras vencer a Inglaterra -por 2 a 1- y mantener vivo el sueño de defender el título. Por eso, apenas terminó el partido, miles de personas salieron a las calles de todo el país para celebrar una jornada inolvidable. Entre quienes se sumaron a los festejos estuvieron Magnolia y Amancio, quienes enternecieron a los seguidores de Benjamín Vicuña al aparecer vestidos con los colores de la selección y disfrutar del folklore característico de los festejos.

Amancio Vicuña | Instagram

Ambos niños, fueron retratados por el celular de su padre, quien los filmó estando en el balcón de su departamento mientras disfrutaban de los festejos. El nene de 5 años apareció sin remera y descalzo, flameando con orgullo una bandera argentina. A su lado, su hermanita de 8, vestida con la camiseta alternativa azul de la selección, observaba con atención todo lo que sucedía en la calle.

Para musicalizar el momento, el dramaturgo eligió la canción de La Vela Puerca, “Llenos de magia”. La elección de esta melodía resulta especialmente significativa, ya que su letra refleja una historia de lucha constante, momentos difíciles superados y la fuerza de un equipo que nunca dejó de creer hasta volver a regalarle alegría a todo un país.

Magnolia y Amancio, los hijos de Benjamín Vicuña | Instagram

Magnolia y Amancio, los hijos de Benjamín Vicuña, siguen de cerca la trayectoria de la selección en el Mundial 2026

Aunque Magnolia y Amancio estaban presentes durante el Mundial de Qatar 2022, eran demasiado chicos para dimensionar lo que significaba aquel momento histórico: Amancio incluso era apenas un bebé. En esta nueva Copa del Mundo, con 8 y 5 años, respectivamente, pueden disfrutar de la pasión por la Scaloneta de una manera diferente y atesorar recuerdos de una etapa inolvidable para toda una nación.

Magnolia Vicuña | Instagram

En esta línea, cabe destacar que la hija de Benjamí Vicuña ya había demostrado su pasión por los colores argentinos en distintas ocasiones junto a sus padres, pero esta vez volvió a captar todas las miradas al sumarse a los festejos desde el balcón de su casa, luciendo con orgullo la casaca alternativa y acompañando la celebración de millones de hinchas. Un detalle que no pasó desapercibido fue el de la camiseta. En el dorsal se leía "Magno", su apodo, junto al número 9, el mismo que identifica a Julián Álvarez en la selección dirigida por Lionel Scaloni.

Además, Magnolia ya había demostrado su fanatismo por el seleccionado nacional y, especialmente, por Lionel Messi. Durante el Mundial pasado, la pequeña protagonizó junto a su mamá, la China Suárez, un divertido video inspirado en la famosa frase de Messi “¿Qué mirás, bobo?”, que rápidamente llamó la atención de los seguidores. Años después, volvió a mostrar su pasión por la camiseta argentina vistiendo prendas referidas al capitán y goleador.

Aunque sus raíces están en Chile, Benjamín Vicuña se sumó junto a sus hijos Magnolia y Amancio a una celebración que une a millones de argentinos. A través de estas imágenes, el actor logró inmortalizar la emoción de sus retoños que hoy comienzan a construir sus propios recuerdos alrededor de una de las pasiones más grandes del país: la selección argentina.