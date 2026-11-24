Milan, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, tiene 13 años y atraviesa una etapa en la que sus intereses propios empiezan a tomar forma, siempre junto a su madre y su hermano Sasha. La música, el béisbol y el fútbol son los más visibles.

Su presente se sigue a través de lo que la cantante comparte en Instagram y de las apariciones públicas de la familia. Esas imágenes, de épocas distintas, permiten repasar cómo se fue acercando al escenario y al deporte.

Milan, hijo de Shakira y Gerard Piqué: su vida en Miami con su madre y su hermano

Milan vive en Miami junto a Shakira y Sasha desde que sus padres se separaron, en junio de 2022. Según contó la artista en 2023, "nunca había visto a mis hijos tan felices", y desde entonces la vida de los hermanos transcurre entre esa ciudad, las giras de su madre y los viajes.

Shakira junto a Milan y Sasha en un partido de los Dodgers.

Ir a ver deportes es un plan habitual de la familia. El 25 de julio de 2023, la intérprete llevó a los dos a un partido de los Dodgers, en Los Ángeles, y al día siguiente publicó una selfie desde las tribunas en la que los chicos lucen camisetas y gorras del equipo de béisbol.

El fútbol también ocupa un lugar central. En una entrevista de marzo de 2024, ella lo definió como un fanático del fútbol y contó que lo imagina como futuro productor musical, una combinación que se refleja en lo que hace dentro y fuera de casa.

El béisbol tuvo su capítulo propio. En noviembre de 2022, cuando tenía 9 años, su equipo quedó segundo en la Copa Catalunya Sub 10 y la barranquillera celebró el resultado en Instagram con un saludo para todo el plantel: "Todas las mamis estamos muy orgullosas de ustedes por su perseverancia y dedicación".

Milan y Shakira con el trofeo de subcampeón de la Copa Catalunya Sub 10.

Milan, el hijo de Shakira: música, escenarios y recorrido

Milan toca la batería y escribe canciones, dos intereses que Shakira repasó en la misma entrevista. Allí detalló que el adolescente compuso dos canciones con música de piano y letra, y que se sienta a ese instrumento cuando quiere escribir. En las improvisaciones caseras, según relató, Sasha toca la guitarra, ella canta y el mayor toma los tambores. Esa función reapareció en mayo de 2025, cuando figuró como baterista en el videoclip de "The One", un proyecto con otros jóvenes.

El domingo 12 de mayo de 2024, Día de la Madre en Estados Unidos, la colombiana publicó imágenes de un ensayo familiar en una sala con instrumentos de cuerda y un micrófono, y cerró su mensaje con una dedicatoria a "los dos soles de mi vida".

Shakira ensaya con sus hijos en una sala con instrumentos de cuerda y un set de percusión.

El peso de los hermanos en la agenda materna ya se había notado en enero de 2023, cuando ella reveló que la sesión con Bizarrap nació de una sugerencia del mayor: le pidió grabar con el productor argentino y llegó a dejarle un audio a su manager para insistir con la idea.

En mayo de 2023 llegó "Acróstico", una canción dedicada a los dos, que, según relató la artista, se acercaron al estudio durante la grabación y le pidieron sumarse. El videoclip se estrenó el 15 de mayo y los muestra cantando y tocando el piano.

En octubre de 2023 subió una serie de fotos tomadas en su estudio y sumó una en la que el adolescente, con una remera de Tupac y pantalón corto gris, posa de pie detrás de ella. En el texto bromeó: "Menos mal hay hamaca en este estudio y visitas muy gratas".

Milan posa detrás de Shakira en una sesión de fotos que ella publicó en las redes sociales.

El 2 de febrero de 2025, los hermanos acompañaron a su madre a los premios Grammy, donde ella ganó el galardón a mejor álbum de pop latino y les dedicó el premio desde el escenario, agradeciéndoles el apoyo. Los chicos llevaron smokings plateados a juego. El 13 de noviembre de 2025, la colombiana llegó con ambos a la alfombra roja del estreno de "Zootopia 2" en Los Ángeles, película en la que ella vuelve a ponerle voz a uno de los personajes. Los chicos vistieron trajes violetas con moños a tono, a juego con el vestido de su madre.

Menos de un mes después, el 9 de diciembre, los dos subieron al escenario del Vélez Sarsfield, de Buenos Aires, en el segundo show de la gira Las Mujeres Ya No Lloran. Con trajes celestes y a los 12 y 10 años, cantaron "Acróstico" con la artista y recibieron una ovación. Al día siguiente agradeció a Buenos Aires en Instagram: "Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro". En el mismo texto relató que vio a familias enteras cantando y abrazándose.

El mayor nació el 22 de enero de 2013 en Barcelona, y su hermano Sasha llegó el 29 de enero de 2015. Su historia con las tribunas, de hecho, empezó casi con el nacimiento, cuando ella lo llevó al Camp Nou. Fue a menos de tres semanas de nacer: el 10 de febrero de 2013 publicó una foto del bebé en un portabebé rojo, en el Camp Nou, y escribió: "Su primera salida oficial al Camp Nou, con gol de su papito!".

Shakira con Milan recién nacido en el Camp Nou, en febrero de 2013.

A menos de dos meses de cumplir 14 años, Milan, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, sigue sumando recorrido junto a su madre y su hermano, con el piano, la batería y los deportes como los intereses más visibles de esta etapa.