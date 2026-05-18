Las mejores fotos de Cande Tinelli practicando equitación

Cande Tinelli ha convertido su amor por los caballos en una verdadera pasión que trasciende cualquier interés pasajero. Para ella, el mundo ecuestre la ha llevado a desarrollar una carrera deportiva. Con entrenamientos rigurosos, participaciones en competencias desafiantes y un vínculo muy estrecho con sus animales, ha encontrado en la pista de arena un espacio donde sentirse plena y en armonía, alejándose de los reflectores mediáticos y consolidando su identidad como deportista comprometida y apasionada por los caballos.

En este contexto, la influencer compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías que muestran su apasionado vínculo con la equitación. En las imágenes, la joven refleja su dedicación y entusiasmo por este deporte, que va más allá de un pasatiempo para convertirse en un estilo de vida.

Cande Tinelli y su amor por la equitación

Desde hace varios años, Cande Tinelli ha hecho de la equitación su pasión y un pilar fundamental en su vida. Su historia con los caballos empezó en la adolescencia, y con el tiempo se convirtió en una carrera deportiva seria. La joven ha dedicado muchas horas a entrenar y participar en competencias exigentes, logrando resultados destacados, como haberse consagrado ganador en Montana Farm Masters 2026, junto a su yegua Caruscha.

Cande Tinelli//Instagram

Además, la relación que la joven mantiene con sus animales va más allá del deporte, siendo también un acto de sanación emocional y autodescubrimiento. La conexión que expresa en cada publicación revela un compromiso genuino por esta disciplina, que le ha permitido encontrar un equilibrio en medio de su vida mediática y pública.

Su dedicación no solo se evidencia en su compromiso constante, sino también en la forma en que comparte su proceso de aprendizaje y los desafíos que enfrenta, demostrando que la perfección en la equitación requiere perseverancia. Además, Tinelli ha reafirmado su amor y compromiso con esta pasión que le llena de orgullo y satisfacción.

Cande Tinelli//Instagram

Las fotografías de Cande Tinelli

Las imágenes compartidas por Cande Tinelli en su cuenta de Instagram muestran a la joven en plena actividad ecuestre, luciendo vestimenta adecuada y concentrada en su objetivo. Las fotos, tomadas por la hija de Marcelo Tinelli, muestran diferentes momentos del entrenamiento, capturan la intensidad de sus emociones y el profundo lazo que mantiene con sus caballos.

La serie de fotografías es a color y también, en blanco y negro, resaltando la fuerza y elegancia de la figura de Cande sobre su caballo, transmitiendo una sensación de armonía entre jinete y animal. Las imágenes tienen un tratamiento artístico que acentúa la atmósfera de concentración y belleza del deporte ecuestre.

Cande Tinelli//Instagram

La publicación también incluyó un texto donde la hija de Marcelo Tinelli expresa su amor por el Club Hípico Argentino, su lugar favorito en el mundo, reflejando la importancia que esta disciplina tiene en su vida. "Sol de Mayo, en mi lugar favorito del mundo" escribió Cande Tinelli.