Maxi López reveló cómo se enteró que Wanda Nara le era infiel con Mauro Icardi

A más de una década del escándalo que sacudió a la farándula argentina y marcó para siempre el vínculo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi, el exdelantero volvió a referirse al episodio desde un lugar inesperado. Lejos del enojo y el reproche, se mostró reflexivo al contar cómo descubrió que su esposa estaba comenzando una relación con quien formaba parte de su círculo íntimo.

Maxi López

La confesión se dio al aire de Sería Increíble (OLGA), donde Maxi López se sumó a una charla sobre infidelidades. Sin esquivar la pregunta, relató con detalle el momento exacto en el que entendió que su matrimonio había llegado a un punto de no retorno.

Así fue el día que Maxi López decidió cerrar su vínculo con Wanda Nara

Consultado por Nati Jota sobre si alguna vez había sufrido una infidelidad, Maxi López fue directo: “Me ha pasado. Básicamente, era algo ya roto. Y cuando hay algo ya roto, ya está. Se termina”. Con esa frase, dejó en claro que la relación con Wanda Nara ya atravesaba una crisis profunda antes de que apareciera Mauro Icardi.

Maxi López y Wanda Nara

El exfutbolista explicó que el quiebre comenzó cuando Wanda Nara decidió viajar a Buenos Aires meses antes de que terminara el campeonato en Italia. “Yo estaba viviendo en Italia y ella se va antes de que termine el campeonato, tipo dos o tres meses antes”, recordó. Fue en ese contexto que mantuvieron una charla decisiva, en la que él le propuso separar las cosas de manera ordenada: “Le digo, ‘si te vas para Buenos Aires, llamá al boga y hacemos taza a taza’”.

La reacción de Maxi López al romance de Wanda Nara y Mauro Icardi

Según contó Maxi López, en medio de esa conversación Wanda fue clara sobre lo que estaba pasando. “En ese proceso me dice: ‘me están escribiendo’”, relató. Aunque en un principio no dio nombres, la referencia era evidente. “Por eso les dije, lo charlamos. Porque dijo ‘me está escribiendo este pibe’”, agregó, confirmando que se trataba de Mauro Icardi.

Wanda Nara y Maxi López

Lejos de reaccionar con furia, su respuesta fue inesperada: “Le dije ‘metele duro’”. Al recordar ese momento, Maxi López sostuvo que para él el amor ya se había terminado y que no veía sentido en aferrarse a algo que estaba roto. “Cuando se termina el amor, es una vuelta de página”, sentenció. Finalmente, aclaró que lo que más le dolió no tuvo que ver con la nueva relación de Wanda Nara, sino con otras cuestiones vinculadas a sus hijos.