La foto de Wanda Nara que despertó los rumores de embarazo: "Ahora son seis"

Este fin de semana el nombre de Wanda Nara volvió a estar en el centro del ojo de los usuarios en redes sociales por un detalle no menor. Tras la inesperada propuesta de casamiento que recibió por parte de su novio, Martín Migueles, la conductora de MasterChef Celebrity utilizó su cuenta personal de Instagram para hacer alarde de su maternidad, pero deslizó un emoji que despertó nuevamente los rumores de embarazo.

Wanda Nara ¿Agranda la familia?

A menos de tres meses de oficializar su romance con Martín Migueles, Wanda Nara está viviendo uno de los momentos más tormentosos de su vida privada. El litigio judicial y la guerra mediática -y virtual- que mantiene con Mauro Icardi la han llevado en reiteradas oportunidades a expresar su incansable lucha en pos del bienestar de sus hijos, sobre todo, por Isabella y Francesca quienes son las más perjudicadas tras su separación con el futbolista. Sin embargo, su relación actual viene a traerle un manto de serenidad y contención.

Wanda Nara y Martín Migueles | Instagram

Fue a mediados de septiembre en el que la afamada empresaria deslizó una foto de su viaje a Uruguay con su actual pareja, su hermana y amigas donde se le vio un test de embarazo. Como era de esperarse, los usuarios en la web comenzaron a elaborar todo tipo de hipótesis acerca de la procedencia de ese elemento, al que vincularon de lleno a los flamantes enamorados. Sin embargo, en dicha oportunidad ninguno brindó declaraciones al respecto dejando el margen de dudas en los curiosos. Ahora, a dos meses de ese suceso, volvieron a encenderse las alarmas acerca de que se agrandaría la familia tras un sugerente posteo que realizó la propia rubia en la famosa red social de la camarita.

Wanda Nara y Martín Migueles | Instagram

Wanda Nara contó seis pollitos

La imagen en cuestión que generó revuelo en las redes este primer fin de semana de noviembre fue la imagen de Wanda Nara terminando su rutina de entrenamiento y esperando para realizarse un tratamiento capilar. Para pasar el rato entre sus actividades, abrió la caja de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores. “Te amo Wan. Sos una mamá genial. Billás siempre sin opacar. Eso habla de vos como persona”, la elogió una fanática. Ante esto, sin dudarlo, respondió: “Mi prioridad son y serán mis hijos”. Pero no conforme con eso, agregó emojis de seis pollitos, en vez de cinco en honor a Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella.

Este gesto -quizás involuntario por parte de la mediática volvió a levantar las sospechas de que efectivamente podría estar esperando su primer hijo junto al empresario apodado “El Tano”. Además, no faltaron aquellos cibernautas que unieron estos dos episodios -el test y, ahora, el emoji- como una confirmación de la pronta posible llegada de un nuevo heredero en el clan. En otras palabras, muchos usuarios marcaron que la conductora tiene cinco hijos, pero que había colocado seis pollitos, lo que daba a entender que ahora serían seis.

Wanda Nara | Instagram

Por su parte, cabe destacar que Wanda Nara no da puntada sin hilo. Acostumbrada al lenguaje de los medios y siendo una buena entendedora de las logísticas de web 2.0, cada movimiento que realiza está fríamente calculado como si fuese una pieza de ajedrez. No obstante, no es descabellado pensar que está proyectando una nueva vida junto a Migueles con quien se muestra sumamente enamorada y “muy” feliz. Por ahora habrá que esperar a que su organismo evolucione ya que, de estar esperando su sexto hijo, en pocas semanas su pancita comenzará a notarse.

NB