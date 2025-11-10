Esta mañana, Luis Ventura se presentó en Desayuno Americano (América TV) donde habló de detalles inéditos de la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La afamada expareja está atravesando uno de los momentos más tormentosos a nivel mediático y judicial por los reclamos cruzados sobre bienes en común y, sobre todo, la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella. En este marco, el periodista y actual participante de MasterChef Celebrity desplegó su atesorado archivo con recortes periodísticos y hasta incluso audios donde la conductora del ciclo de Telefe tenía una versión contrapuesta a la de la actualidad, donde defendía a capa y espada a su ex.

Las contradicciones de Wanda Nara: de idolatrar a Mauro Icardi a defenestrarlo

Desde que Wanda Nara y Mauro Icardi se unieron en matrimonio, la joven pareja tuvo un tenso vínculo con Andrés Nara, el papá de la empresaria. “Mi padre es la gran desilusión de mi vida”, había expresado en 2018. En la actualidad, el hombre cumple un rol fundamental en su vida ya que se lo ve muy unido a Maxi López y a Martín Migueles, actual novio de su primogénita. Cabe destacar que, hace unos días, el hombre lapidó a su exyerno en una entrevista que tuvo para Mañanas Argentinas (eltrece): "Nunca hablé con él, nunca tuve vínculo, no nos vimos más y no quisiera saber nada de él".

Wanda Nara y Mauro Icardi | Instagram

No conforme con esto, el programa que conduce Pamela David reveló una supuesta doble cara de la Bad Bitch. Para ello, se puso al aire un archivo en la cual la rubia hablaba maravillas del jugador del Galatasaray: “Los códigos de Mauro por suerte son muy diferentes a los de muchos. Mis amigas me lo dicen. Yo les digo a mis amigas: ´Les deseo un hombre como Mauro, con los códigos que tiene Mauro ¿no’´”. En este audio, además señaló: “Para Mauro la mujer es sagrada. La mujer embarazada, mucho más. Los hijos son sagrados. Si tuviéramos que elegir a los jugadores por su vida privada, nos quedamos sin jugadores. Porque ahí nos vamos a meter: ´que es mejor, que te caga con un amigo, que caga a la mujer estando embarazada…”.

En aquel entonces, Wanda sostuvo: “Vivimos en un mundo muy machista”. Para poner en contexto este mensaje, los panelistas hicieron referencia a la convocatoria de Icardi a la Selección Argentina, pero “él no rindió”. El presente entre ambos es un distante a la idealización que tenía la mayor de las hermanas Nara con él.

Wanda Nara y Mauro Icardi | Instagram

Luis Ventura portador de los secretos entre Mauro Icardi y Wanda Nara

El célebre presidente de APTRA, como todo buen periodista, guardó hasta el menú del casamiento de Mauro Icardi y Wanda Nara, el cual mostró ante cámaras. Además, hizo referencia a las duras acusaciones de la presentadora televisiva con el padre de sus hijos varones -Valentino, Constantino y Benedicto-. En la actualidad, las asperezas entre el exjugador se limaron y hoy hasta disfrutan de viajes juntos y momentos en familia, donde hasta el propio Maxi López disfruta de las pequeñas herederas de Icardi.

En un principio, fue el propio delantero del equipo turco quien presumió de su crianza con los hijos de Wanda hasta el punto de llegar a tatuarse en su brazo izquierdo su nombre como símbolo de su eterno amor. Si bien se estima que Maxi no se animará a tanto, le está devolviendo las gentilezas a su examigo compartiendo momentos sonrientes con las niñas.

Al parecer, los dardos envenenados del pasado quedaron en el olvido para el matrimonio Nara-López. Ahora, el objetivo de la mediática es desenmascarar al deportista rosarino quien está acusado de incumplir con la cuota alimentaria ni con el pago de la prepaga de las menores de 9 y 10 años.

Finalmente, a modo de agregar datos de color a su jugoso archivo de datos y noticias, Luis Ventura contó cómo fueron los primeros pasos de Wanda Nara en el ambiente artístico y cómo se potenció su nombre cuando tenía apenas 18 años, siendo tapas de revistas tras insólitas confesiones que formaron parte de recordados titulares. Hoy dos décadas después de ese suceso, se enfrenta a litigios judiciales multimillonarios, mientras se hace cargo en un cien por ciento de sus cinco hijos, supliendo la ausencia física de Mauro Icardi quien vive felizmente en Estambul junto a la China Suárez y a los tres hijos de la actriz.

NB