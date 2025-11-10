La dura lucha del Turco Husaín, de MasterChef: “Llegué a pesar 120 kilos”

El Turco Husaín es uno de los participantes de MasterChef Celebrity más queridos por las redes sociales. Gracias a su carisma y conocimientos familiares de cocina, le da un toque extra a sus recetas y aprende de los comentarios del jurado. Sin embargo, muchos lo siguieron desde que fue un reconocido futbolista y su traspaso a la televisión argentina. Durante los últimos meses, el deportista reveló que su salida del fútbol fue uno de los momentos más difíciles de su vida, y que llegó a transitar una fuerte lucha contra el sobrepeso.

Turco Husaín, en MasterChef Celebrity

La dura lucha del Turco Husaín: “Llegué a pesar 120 kilos”

El Turco Husaín fue uno de los futbolistas más queridos por los fanáticos del deporte, y que llegó a marcar a varios clubes y a la propia Selección Argentina. Sin embargo, su retiro se convirtió en el peor momento de su vida, y él confesó haberlo sufrido demasiado. Tras su despedida, estuvo más de dos años sin aparecer en fotografías o notas en la televisión argentina, y sufrió una fuerte depresión que lo llevó a tener sobrepeso. "Llegué a pesar 120 y pico de kilos. Y dije: 'No, no, no. Esto no va'", reveló en una entrevista con Infobae.

"Lo que yo consumía en calorías, lo desgastaba diariamente. Entonces no sentía que me hacía falta seguir una dieta. Al terminar la carrera, yo seguí consumiendo de la misma manera que lo hacía anteriormente", detalló en conversaciones con Cuestión de Peso (eltrece). Fue así como comenzó a sentirse "un mueble" de la casa, y se alejó de los deportes y las comidas saludables. Finalmente, decidió que era el momento de reaccionar. "Una mañana de esas tantas, me levanté de una manera distinta a las otras, me vi en el espejo y no me agradó la imagen que me devolvió el espejo", explicó.

Fue así que comenzó a caminar una hora, diariamente, en su barrio privado, cuando ya todos se iban a dormir. En esa misma charla, expresó que no se trataba por lo que dijera el resto, sino para encontrar un momento donde se sintiera cómodo con él mismo. De a poco fue ganando ánimo para volver al gimnasio, y fue así que también le surgió el trabajo de desplegar sus conocimientos en la televisión junto a periodistas y otros exjugadores.

En el 2025, el Turco Husaín se animó a un nuevo desafío, esta vez lejos de las canchas y sus conocimientos sobre el tema. MasterChef Celebrity le abrió las puertas para que ponga a pruebas sus talentos culinarios, y con el correr de los programas fue demostrando sus capacidades en la cocina. Desde un comienzo, se destacó sobre sus compañeros, y hasta logró llevarse la medalla plateada y el título de "mejor plato de la noche".

