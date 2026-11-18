Chantal Roitman tiene casi 30 años y un parecido físico con Stefi Roitman que sorprende. Aunque el vínculo con su hermana la acercó inicialmente al interés público, la joven logró hacer su propio camino como psicóloga e influencer con más de 200 mil seguidores y un contenido muy particular.

Así es la vida de Chantal Rotiman, la hermana de Stefi Rotiman

Chantal Roitman, la menor de la familia, comenzó a ganar visibilidad a partir de las publicaciones que Stefi Roitman subía junto a ella en redes sociales. Con el tiempo, su presencia en el mundo digital se volvió habitual y sus seguidores empezaron a conocerla no solo por ser hermana de la influencer.

Stefi Rotiman y Chantal Roitman

Uno de los momentos en los que la joven cobró notoriedad fue en el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montanar, celebrado en el año 2022. En aquella ocasión fue una de las damas de honor de la boda y hasta deslumbró con un vestido creado por el diseñador Jorge Rey. Las imágenes del evento circularon rápidamente y permitieron conocer más detalles sobre su estilo y personalidad.

Stefi Roitman y Chantal Roitman

Actualmente, Chantal combina dos facetas profesionales, por un lado es psicóloga; por otro trabaja como creadora de contenidos e influencer. En sus redes sociales, suele compartir aspectos de su vida cotidiana, viajes, momentos familiares y recomendaciones vinculadas al cuidado personal.

En su perfil de Instagram, la hermana de Stefi Roitman se presenta como especialista en contenidos relacionados con skincare, make-up y lifestyle. A través de sus publicaciones, trabaja con importantes marcas de maquillaje y belleza, y desarrolla campañas vinculadas con el bienestar, la estética y las tendencias.

Chantal Roitman, la hermana de Stefi Roitman, es psicóloga e influencer

Aunque su popularidad está relacionada con su familia, Chantal Roitman logró diferenciarse con una propuesta propia. Su formación en la rama de la psicología convive con su actividad digital y le permiten abordar distintos temas desde una mirada personal, especialmente aquellos relacionados con el cuidado, la imagen y los hábitos cotidianos.

Chantal Roitman, la hermana de Stefi Roitman

La relación de Chantal Roitman con su hermana Stefi Roitman y su cuñado Ricky Montaner

Las publicaciones de Chantal Roitman muestran el fuerte lazo que mantiene con Stefi Roitman, se llevan solo dos años de diferencias, lo que las hace tener muchas cosas en común como los viajes y las cuestiones relacionadas con belleza. Ambas, suelen aparecer juntas en celebraciones, viajes y reuniones familiares; siempre sonrientes y demostrando el cariño que se tienen.

En una de las dedicatorias que compartió en su cuenta de Instagram, Chantal escribió a su hermana expresando cómo se lleva y lo que significa su presencia para ella. “Te amo mi compañera, mi ejemplo, mi hermana hermosa, mi plus. Mucha emoción por aquí”, manifestó la joven influencer y psicóloga.

Stefi y Chantal Roitman junto a sus padres y Ricky Montaner

El buen vínculo, también se extiende a Ricky Montaner, Chantal Roitman suele incluirlo en sus publicaciones y ha expresado públicamente su cariño. En uno de los posteos, la joven manifestó palabras de amor para su hermana y su cuñado: “Qué afortunada soy en compartir la vida con ustedes, dos seres tan maravillosos, tan capos, tan buena gente”.

Entre los recuerdos compartidos, se encuentran distintos encuentros familiares. Uno de los más comentados fue su viaje a Disney, donde Chantal apareció junto a Stefi Roitman, Ricky Montaner y sus padres. También, se los puede ver juntos en cumpleaños y distintas celebraciones.

Así es la familia de Stefi Roitman

Con una comunidad digital que crece de manera constante, Chantal Roitman sigue consolidándose como influencer, sin dejar de lado la psicología. Sus redes sociales combinan vida familiar, viajes, amistades, maquillajes y vida saludable y una personalidad que trascendió el lugar de la hermana de Stefi Roitman y cosechar sus propios seguidores.