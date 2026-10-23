Stefi Roitman se encuentra atravesando un gran momento profesional y personal, consolidando su carrera internacional desde su residencia en Miami. En la ciudad estadounidense, la actriz y conductora argentina comparte su día a día y construye su vida junto a su esposo, Ricky Montaner , formando parte de una de las familias más mediáticas del espectáculo. Sin embargo, la vorágine de la rutina y la distancia geográfica de sus raíces la impulsaron a buscar un momento de desconexión profunda. Por esta razón, la influencer decidió armar las valijas y emprender una exclusiva escapada a Cancún junto a su madre, Valeria Abraham. Este viaje al paradisíaco destino mexicano no fue una simple pausa en su agenda, sino un viaje con un profundo sentido afectivo donde la modelo honró el rol fundamental que su progenitora cumple en su vida, celebrando su vínculo incondicional entre playas de arena blanca y aguas cristalinas.

Las soñadas vacaciones de Stefi Roitman en Cancún junto a su mamá

Las divertidas vacaciones de Stefi Roitman en Cancún con su mamá

Los días de desconexión en Cancún para Stefi Roitman y su mamá, Valeria Abraham, estuvieron repletos de complicidad y risas compartidas. A través de las postales compartidas en Instagram, se pudo ver a la actriz disfrutando de desayunos gourmet con vistas al mar, sesiones de spa y masajes para relajar el cuerpo, y tardes de relax absoluto recostadas en cómodas reposeras. Madre e hija aprovecharon el paradisíaco entorno para compartir comidas al aire libre en lonas sobre el césped, brindar con copas en mano al caer la noche y refrescarse en las exclusivas piletas del lugar. Para esta inolvidable travesía, eligieron hospedarse en el lujoso Paradisus Cancún, un reconocido resort todo incluido que se destaca por su impresionante arquitectura inspirada en las pirámides mayas y sus servicios de primer nivel.

Las soñadas vacaciones de Stefi Roitman en Cancún junto a su mamá

El viaje, además de ser un momento madre e hija, también funcionó como una pasarela donde la influencer desplegó su sentido de la moda con apuestas que marcaron tendencia para el verano 2027. Fiel a su estilo fresco pero sofisticado, la modelo cautivó en las playas con un traje de baño de dos piezas en tono nude con diseño de breteles cruzados que resaltaba su silueta. Para las tardes de pileta, optó por un conjunto urbano y descontracturado compuesto por un top tejido marrón texturado combinado con una minifalda de jean, ideal para el calor caribeño.

Las soñadas vacaciones de Stefi Roitman en Cancún junto a su mamá

Finalmente, las noches exigieron mayor producción y la conductora no defraudó. Para las cenas elegantes del hotel, deslumbró con un espectacular vestido largo color beige al cuerpo de cuello halter, que combinó con un peinado recogido y accesorios minimalistas. En una faceta más vanguardista y ejecutiva, también impuso condiciones luciendo un refinado saco blazer sastrero a rayas sobre un top oscuro, combinado con pantalones holgados de estampa abstracta, demostrando una versatilidad única para fusionar la comodidad playera con la alta costura.

Las soñadas vacaciones de Stefi Roitman en Cancún junto a su mamá

El tierno mensaje de Stefi Roitman a su mamá

Esta inolvidable escapada madre e hija no fue un viaje más en la agenda de Stefi Roitman, sino que cobró un significado profundamente emotivo al transformarse en un regalo especial que la conductora ideó minuciosamente . El objetivo principal fue encontrar un espacio íntimo de desconexión para honrar el amor incondicional, el esfuerzo constante y el rol fundamental que su madre desempeña en su vida diaria. Como broche de oro para coronar estos días tan especiales, la influencer volcó sus sentimientos en una conmovedora publicación de Instagram.

Acompañando un álbum de fotos de sus días, abrió su corazón y lo describió como las "postales de unos días que quisiera que duraran un poquito más". Con una gran sensibilidad, expresó: "Ma, me criaste para ser independiente, para animarme a conocer el mundo y para no tener miedo de hacer mi propio camino. Pero tal vez lo que probablemente no calculaste mientras crecíamos es que iba a seguir queriendo llevarte conmigo a todos lados".

Las soñadas vacaciones de Stefi Roitman en Cancún junto a su mamá

Finalmente, Stefi Roitman cerró su mensaje reafirmando su amor incondicional y valorando la coincidencia de las fechas festivas. "Te amo, Valeria Abraham, y siempre voy a querer un poquito más de tiempo con vos. Mucho, muchísimo más de tiempo. Qué bendición la mía de poder compartir este día de la madre de cerca y abrazarte y agradecerte mil veces por la mujer que sos y por darme la vida". De esta manera, coronó el final de un viaje que volvió a unir en un momento íntimo a una madre con su hija.

A.E