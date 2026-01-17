Luego de haber viajado por Japón y recorrido los rincones más increíbles del país asiático, Ingrid Grudke regresó al país y brindó una entrevista en Bondi Live para el programa El Ejército de la Mañana. Allí, la carismática modelo contó cómo fue que Alfredo, su hermano fallecido, le envió una señal la noche anterior antes de que explotara su casa.

Ingrid Grudke y la conexión con su hermano Freddy

La visita de Ingrid Grudke por el programa de streaming matutino estuvo cargado de emociones tras hacer un repaso por los momentos más significativos en su vida. Uno de ellos fue cuando recordó el traumático accidente doméstico que casi le cuesta la vida a ella y a sus sobrinos más grandes, junto con la señal que le envió su hermano fallecido.

Ingrid Grudke | Instagram

Si bien la modelo suele no brindar mayores detalles de cómo fue aquel día en el que una fuga de gas casi la deja al borde de la muerte, cada vez que el tema sale a la luz, habla desde el lado espiritual, donde resalta la importancia de la figura de su hermano Freddy -apodo que tenía el hombre de 37 años que falleció a causa de una enfermedad autoinmune-. “Toda mi familia habla en presente de él, como si estuviera siempre. Cuando digo ´mis hermanos´, lo nombro todo el tiempo. Siempre está con nosotros. Es difícil hablar en pasado. Entonces, lo tenés presente”, comenzó diciendo.

En este marco, señaló que siempre suele aparecer mientras duerme: “Sí, soñé una vez con él. Siempre lo soñaba feliz, alegre, en la chacra de mis padres, donde me crié con él hasta los 12 años. Siempre aparecía en ese lugar”. No obstante, la noche previa a que su hogar explotara por el aire, pasó un hecho particular: “Una vez lo soñé serio, muy serio, mirando a través de algo parecido a un vidrio, como si fuera una pared de una clínica, una especie de sala de cirugía. Me desperté de golpe y pensé: ´me estaba mirando serio´. Me quedé todo el día con una sensación rara”.

Ingrid Grudke | Instagram

Ingrid Grudke: crónica de un accidente anunciado

Para Ingrid Grudke la presencia de Alfredo en ese sueño no fue un hecho al pasar, pese a que al principio no pudo interpretar lo que le había querido decir. “Esa tarde ocurrió algo fuerte. Estaba en mi casa y hubo una fuga de gas en el edificio donde vivía. Explotó mientras estaba con mi sobrino más grande y su esposa. Habíamos puesto un pollo a hornear, hubo una pérdida de gas y explotó el lugar. Casi pasa algo mucho peor. Voló la heladera, volaron las tapas de la mesada”, contó reviviendo sin dramatismo aquel difícil momento.

En esta línea, agregó: “Fue como si mi hermano me hubiera soñado a mí en una clínica”. Acto seguido, la presentadora intentó atar cabos místicos: “Uno quiere asociarlo, quizás, a que mi hermano me estaba avisando que algo iba a pasar”. Afortunadamente para ella y su familia este incidente doméstico no pasó a mayores, aunque sí recibieron algunas secuelas de la expansión de las ondas expansivas: “Por suerte no pasó nada grave. Solo nos quedamos con algunos moretones y una sensación tremenda, como en los dibujitos animados cuando muestran una explosión. Esa fue exactamente nuestra sensación”.

De esta manera, Ingrid Grudke volvió a recordar uno de los momentos más sensibles de su vida, donde estuvo al borde de la muerte, salvándose -ella y sus sobrinos- de milagro. Un hecho que, sin dudas, estuvo ligado a lo místico y al poder de agudizar los sentidos para tomar las señales de los seres queridos que ya no están en este plano terrenal.

NB