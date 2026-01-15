Quiénes son las tres hijas del Tirri, el primo de Marcelo Tinelli

Siempre imprevisible, carismático y dueño de un estilo de vida que no responde a moldes, Luciano “El Tirri” volvió a sorprender al público con una revelación íntima que dejó boquiabierta a Moria Casán. Invitado a La Mañana con Moria, el primo de Marcelo Tinelli contó que es padre de tres hijas, fruto de relaciones con tres mujeres distintas, y que cada una vive en un país diferente.

“Tengo tres hijas”, lanzó con total naturalidad, mientras Moria reaccionaba entre risas y asombro: “Me acabo de enterar, chicos. ¿Ustedes sabían?”. Fiel a su estilo, la diva lo definió como “un personaje maravilloso” y lo imaginó como un “vagabundón aventurero”, descripción que el Tirri pareció confirmar con los detalles que siguieron.

El Tirri junto a su hija Katerina

Katerina, Francesca y Luna, las hijas de “El Tirri”:

Según contó, su hija mayor se llama Katerina, tiene 32 años y vive en Miami. Luego mencionó a Francesca, de 28, que reside en Iowa, en el centro de Estados Unidos. La menor es Luna, de 23 años, quien actualmente vive en San Pablo, Brasil. “Tres hijas con tres diferentes mujeres”, explicó, y agregó que viaja a cada uno de esos destinos para poder verlas y mantener el vínculo.

Moria, siempre atenta al costado humano de las historias, no tardó en remarcar lo singular de la situación: “Qué tipo para hacer un reality vos solo. Tres mujeres diferentes y viven en diferentes lugares”. Lejos de mostrarse incómodo, el Tirri asumió su recorrido con orgullo y destacó que hace el esfuerzo por estar presente, aunque la distancia complique la logística.

“El Tirri”: un presente de cuidado y segundas oportunidades

Durante la charla también surgió el tema de su edad y su bienestar físico. El Tirri contó que cumplió 59 años un martes 13, fecha que Moria celebró como cabalística, y aseguró que hoy se cuida mucho. “Creo que la vida me dio una segunda oportunidad”, reflexionó, a lo que la conductora respondió con una de sus frases sentenciosas: “Lo que te dio la vida es que la aprovechaste. Libertad. Y eso te hace sanar”.

Lejos de la imagen del personaje excéntrico que suele mostrar en televisión, el testimonio dejó ver a un hombre que valora los vínculos, reconoce sus errores y apuesta por un presente más consciente. Padre de tres mujeres jóvenes, repartidas por el continente, el Tirri parece haber encontrado una forma propia de ejercer la paternidad, aun cuando no encaje en los formatos tradicionales.