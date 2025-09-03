La escandalosa separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos al culebrón del momento. En medio de acusaciones cruzadas donde la empresaria y conductora asegura que su ex no la puede olvidar porque todavía conserva los tatuajes que tiene en honor a ella, el futbolista del Galatasaray comenzó a borrar las huellas que dejó su matrimonio.

En las últimas horas, el delantero del equipo turco mostró una foto oficial donde ocultó por completo el nombre de Wanda.

Mauro Icardi ocultó el tatuaje de Wanda | Instagram

Mauro Icardi cumplió su palabra contra Wanda Nara

Mauro Icardi tiene cuatro tatuajes que hacen referencia a su matrimonio con Wanda Nara: dos en su brazo izquierdo donde en la parte externa del antebrazo aparece el primer nombre de la madre de sus hijas, en la cara interna del mismo, una foto de cuando ella era joven y uno más en la parte de la muñeca con las iniciales de ambos y el número 27, que hace referencia a su relación. El cuatro es una imagen de un león que también supieron apropiarse como parte de la fuerza que los unía.

Sin embargo, la escandalosa separación y posterior romance con la quien supo ser la tercera en discordia, Eugenia “China” Suárez, hizo que de los dos lados comience una guerra sin fin ni filtros que rápidamente fue mediatizada por los propios protagonistas. Tal es así que, cada movimiento que da el deportista es anunciado en su cuenta personal de Instagram y que funciona como dardo a su expareja: prometió borrarse los tatuajes de Wanda y, al parecer, estaría cumpliendo. “Para algunos, marcas, para mí, capítulos de vida”, escribió por el día internacional del tatuaje.

Tatuajes de Mauro Icardi | Twitter

En las últimas horas, Mauro compartió una serie de imágenes en la plataforma de la camarita donde realizó una sesión de fotos que hizo para UEFA Champions League y en la que la dueña de su marca de cosméticos no aparece.

Por pedido expreso de él, se editó el brazo en el que aparece Wanda. Este detalle no pasó desapercibido y los usuarios no tardaron en reaccionar condenando su accionar. “La próxima en vez de editarte el tatuaje editate las líneas de la frente” y “Y tú esposa no olvides 11 años estuvo a tu lado te acompaño en todo malagradecido", fueron algunos de los tantos comentarios negativos que recibió. Algunos cibernautas también hicieron referencia a su parecido con Marcelo Tinelli y hasta con Tomasito Süller.

No obstante, el pequeño tatuaje en la muñeca de las iniciales de ambos apareció en las fotos, lo que también generó confusión, contradicción y, en consecuencia, mensajes negativos.

La China Suárez, por su parte, parece responder de manera sutil el gesto de Mauro Icardi subiendo ella también perfiles en el cual se puede ver el tatuaje de la boca que se hizo en honor a Rusherking, un guiño que podría ser leído como ojo por ojo, o bien, un simple descuido ante un mundo virtual que tiene los ojos puestos en la actriz y el padre de Isabella y Francesca Icardi.

Eugenia China Suárez tomando sol y mostrando el tatuaje de Rusherking | Instagram

Por ahora lo cierto es que Mauro Icardi y la polémica artista están viviendo un idilio lleno de lujos y pompas mientras disfrutan de la estadía de Amancio, Magnolia y Rufina. Al parecer, hasta el momento, el capitán del Galatasaray no tuvo tiempo de quitarse a Wanda Nara de su piel por lo que el photoshop tuvo que asistirlo.