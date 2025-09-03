Wanda Nara agrandó la familia y le dio la bienvenida a una nueva mascota: “Busca a Fran”

Wanda Nara regresó a la Argentina, tras su viaje a México y Estados Unidos por sus trabajos en Netflix. La nueva temporada de Love is Blind la puso nuevamente en el ojo de atención, con una lujosa estadía entre paisajes de ensueño y días en la playa. Sin embargo, en ningún momento dejó de pensar en sus hijas que la esperan en el país. Al regresar, hizo un nuevo regalo a las menores que tiene con Mauro Icardi, y agrandó a la familia con una tierna mascota.

Wanda Nara

La nueva mascota de Wanda Nara: “Busca a Fran”

Wanda Nara es una fanática de los animales. Desde siempre, buscó tener mascotas que la acompañen en todos sus viajes y viviendas alrededor del mundo. Sus hijos no son la excepción, ya que aprendieron del amor que su mamá les da a los animales y lo comparten con felicidad. Es por eso que, siempre que puede, adopta a un nuevo integrante, haciendo crecer la casa, y enseñándoles a los menores de los cuidados que ellos requieren.

Wanda Nara

Distribuidos en diferentes viviendas, y algunos bajo el cuidado de Mauro Icardi en Turquía, la modelo llegó a tener una chihuahua, una salchicha arlequín, y un Pomerania, un gato, un loro, dos hámsteres, y hasta un dogo de Burdeos. Sin embargo, esto no fue suficiente para la empresaria, que, en su regreso a la Argentina tras grabar Love is Blind, llegó con una sorpresa para las niñas. Francesca e Isabella recibieron a una nueva mascota, y ella le dio la bienvenida en su cuenta de Instagram.

Con un tierno video en historias, Nara mostró a un pequeño cobayo, el cual tiene pelaje negro y marrón oscuro. Por el momento, no compartió el nombre del nuevo integrante, pero escribió emocionada: “Adoptamos un nuevo integrante”. El pequeño andaba de un lado al otro por el costoso sillón de su hogar. Al ver la emoción y desesperación del animal, comentó entre risas: “¡Hola! Para mí la busca a Fran”, en referencia de su hija mayor.

Los seguidores de Wanda Nara no dudaron en halagar lo tierno que se veía en animal, y lo contenta que se le escuchaba a la modelo de haberlo integrado en su familia. Wanda Nara es una fanática de los animales, y no duda en darles un hogar cada vez que puede. De esta manera, les enseña de responsabilidad a sus hijos y los incentiva a conectarse con la naturaleza y las mascotas. En este caso, eligió un cobayo para que ellos sigan conociendo variedad de mascotas.

A.E