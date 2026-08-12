Instalado en España tras renunciar a TN, José Bianco muestra el eclipse total de sol: "Es el evento del año"

José Bianco eligió España como escenario para iniciar una nueva etapa en su vida profesional y personal. Acompañado por Laura Blanco, emprendió un recorrido por distintas ciudades del norte del país, donde se prepara para mostrar uno de los fenómenos más esperados del calendario astronómico. En este trayecto, el meteorólogo combina turismo con producción de contenidos, mientras explora nuevas formas de acercar la ciencia y la naturaleza a su público.

El viaje por España de José Bianco para estar presente en el eclipse total de sol

Tras su renuncia a TN, José Bianco se encuentra en plena experiencia europea junto a su pareja, Laura Blanco, con quien decidió instalarse en España. En este viaje, combina turismo y producción de contenidos, mientras se dispone a registrar un acontecimiento que marcará la agenda científica del año. Su recorrido por distintas ciudades refleja una etapa de transición en la que busca consolidar un estilo propio, más cercano a la divulgación independiente y a la creación de proyectos personales.

José Bianco y Laura Blanco por Burgos, España

El reconocido meteorólogo atraviesa una nueva etapa personal que lo liga mucho más a sus redes sociales, donde ya cuenta con una amplia cantidad de seguidores. En los últimos días, compartió un video en el que explicó cómo se vería el fenómeno en distintas regiones: “Se viene el evento astronómico del año, un eclipse total de sol. Se va a ver en un pedacito de Islandia y en España, que va a tener un balcón privilegiado”. Además, comentó que él transmitirá el fenómeno para que todos puedan seguir el impactante suceso.

Según reveló José Bianco, el eclipse se podrá ver de forma parcial, aunque destacó que entre Galicia y Mallorca la visibilidad será mayor. Con la naturalidad que lo caracteriza, relató que eligió Burgos como punto de observación, aunque antes recorrió ciudades como Segovia y Valladolid. Su decisión de instalarse en España responde a un cambio de rumbo en su carrera. El meteorólogo busca consolidar una nueva etapa con proyectos propios, siendo acompañado por su pareja, Laura Blanco.

En las publicaciones que realizó en los últimos días, se los ve a ambos unidos y enfocados en disfrutar de la experiencia europea, mientras el presentador se dedica a generar contenido para sus redes, volcado en su totalidad al fenómeno astrológico. Este nuevo camino lo acerca más a la producción independiente y a la comunicación digital. Su viaje no solo le permite estar presente en uno de los eventos más esperados del año, sino también explorar una nueva faceta que combina su pasión por la meteorología con la creación de contenidos.

Así fue el eclipse total de sol que impulsó el viaje de José Bianco por España

La posibilidad de tener una visión única para el eclipse total se convirtió en el motivo central del viaje de José Bianco al norte de España. El fenómeno, que se dará esta tarde, será visible de manera parcial, mientras que una franja reducida de regiones tendrá la oportunidad de observarlo en su totalidad. Galicia, Burgos y hasta zonas cercanas a Mallorca forman parte de esa zona privilegiada.

José Bianco en Burgos para el eclipse total de sol

Según anticipó el meteorólogo, la transmisión se realizará desde las 14 horas de Argentina, a través de sus redes sociales, donde mostrará imágenes captadas con cámaras y el telescopio de Pablo Cirielli. La expectativa es alta, ya que se trata de un evento que no ocurre con frecuencia y que despierta interés tanto en especialistas como en el público general. Además, destacó que la experiencia es única y que España ofrece un escenario ideal para disfrutarla.

La cobertura del exmeteorólogo de TN busca acercar el fenómeno a quienes no pueden verlo en persona, reforzando su rol como comunicador de la ciencia y la naturaleza. Con este acontecimiento, José Bianco reafirma su compromiso de seguir compartiendo contenidos de calidad y mantener el contacto con sus seguidores, ahora desde Europa. El eclipse total de sol se convierte en el símbolo de su nueva etapa, marcada por la independencia profesional y el entusiasmo por mostrar al mundo los fenómenos que lo apasionan.

José Bianco en Burgos para el eclipse total de sol

José Bianco continúa su recorrido por España en una etapa marcada por nuevos proyectos y experiencias. Acompañado por Laura Blanco, eligió distintos puntos del norte del país para observar un fenómeno astronómico que se convirtió en el eje de su viaje. Con esta cobertura, reafirma su interés en acercar la ciencia a su público y consolidar un estilo propio dentro de la producción de contenidos, mientras explora un camino que lo conecta con escenarios diferentes y oportunidades de seguir creciendo con su pasión.

VDV