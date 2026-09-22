Así es Ramiro Olleac, el hermano de Jimena Monteverde: el neuroortopedista que lidera un revolucionario estudio de salud

La televisión regala muchas veces momentos inesperados que logran trascender la pantalla y capturar la atención del público. Esto ocurrió cuando Ramiro Olleac, un reconocido neuroortopedista, visitó el ciclo "Otro día perdido" (eltrece) y despertó la curiosidad de todos al presentarse junto a su hermana, la cocinera Jimena Monteverde. El especialista médico, que divide su tiempo entre la ciencia y sus pacientes, comparte con la famosa chef un lazo familiar muy unido. El profesional ganó notoriedad pública tras su paso por el programa de Mario Pergolini y su posterior repercusión en la pantalla chica.

El neuroortopedista Ramiro Olleac y su hermana la chef Jimena Monteverde

Ramiro Olleac y Jimena Monteverde: Un encuentro especial en la televisión

La presencia del doctor Ramiro Olleac y de su hermana, la famosa chef Jimena Monteverde, generó gran repercusión mediática tras su paso por el ciclo de entretenimiento, emitido por El Trece. Durante la charla, ambos compartieron detalles inéditos de sus respectivas profesiones, mostrando una faceta familiar muy cercana y cálida que cautivó a todos. Con cinco hermanos en total, la familia destaca por su fuerte perfil laburante y emprendedor en distintas áreas. Tal como detalló la cocinera durante el ciclo, ella ocupa el lugar de la más grande mientras que Ramiro es el menor.

Además, tras aquella participación televisiva, la propia Jimena reveló entre risas en "Almorzando con Juana" (eltrece) la insólita repercusión que vive su hermano, bromeando con que "comenzó a recibir numerosos mensajes de mujeres" y hasta sugiriendo de forma divertida la posibilidad de que "se abra un perfil" en plataformas donde se venden contenidos, aunque aclaró rápidamente que el médico está casado, tiene hijos mellizos y vive en Tucumán.

Ramiro Olleac: La formación, Tucumán y el camino en la neuroortopedia

En el centro de la escena profesional, el doctor Ramiro Olleac lidera un revolucionario estudio centrado en patologías complejas, destacándose en el tratamiento de afecciones neurológicas y dificultades motrices. El vínculo del especialista con la medicina comienza a tomar forma durante sus años de estudio en Buenos Aires, cuando consiguió un trabajo relacionado con niños con discapacidad en una pileta, donde los asistía y les enseñaba a utilizar la silla de ruedas.

Ramiro Olleac, neuroortopedista

Esa vivencia marca un rumbo definitivo en su carrera para especializarse en neuroortopedia. Con una sólida formación que incluye pasos por instituciones de renombre como el Hospital Británico y el Hospital Garrahan, el profesional desarrolla actualmente gran parte de su labor en Tucumán y forma parte de CINEA.

Cirugía multinivel y pequeños gestos que transforman la vida por Ramiro Olleac

Respecto a los proyectos innovadores en el campo de la salud, reveló detalles de los nuevos procedimientos que está llevando a cabo con un prestigioso cuerpo de médicos. "Ahora nosotros hacemos la cirugía multinivel que en el mismo tiempo quirúrgico hacemos reconstrucción de los pies, la tibia, las rodillas y las caderas; y dura doce horas", reveló Ramiro sorprendiendo a todos. Olleac relató que hay varios pacientes, algunos tienen parálisis cerebral, algunos no caminan, no controlan el cuerpo, no controlan la cabeza. Y están los que son deambuladores con grandes dificultades para caminar. "A estos pacientes nosotros le hacemos una cirugía multinivel que reconstruye ambos miembros inferiores en simultáneo", detalló Ramiro. Y Mario Pergolini miró la cocinera y bromeó: Es adoptada ella ¿no?"

Más allá de la magnitud técnica de las operaciones, el profesional enfatizó que la verdadera transformación radica en los pequeños avances que cambian por completo el día a día de los pacientes y sus familias. El especialista abordó intervenciones de alta complejidad enfocadas en personas con discapacidad motriz para tratar problemas en huesos, músculos y articulaciones derivados de diferentes condiciones neurológicas.

De este modo, la labor de Ramiro Olleac se consolida como un auténtico faro de esperanza dentro de la medicina moderna, combinando la más alta tecnología quirúrgica con una profunda empatía humana.