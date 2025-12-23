Jimena Monteverde reveló su mejor receta de turrón casero, un clásico infaltable de la mesa de Navidad

Jimena Monteverde volvió a ser noticia esta semana, no solo por sus recetas fáciles y rendidoras, sino también por su pase de Canal 9 a eltrece, donde prepara el estreno de su nuevo programa, La cocina rebelde. En medio de este gran momento profesional, la cocinera compartió en su perfil de Instagram una receta que rápidamente se volvió una de las favoritas de sus seguidores: un turrón casero, súper tierno y fácil, ideal para las fiestas.

Jimena Monteverde reveló su receta de turrón casero, un clásico infaltable de la mesa de Navidad

Jimena Monteverde compartió el paso a paso de su turrón casero y el video no tardó en viralizarse. Es que los miles de fanáticos celebraron la simpleza de la receta de la cocinera y muchos prometieron prepararlo en Navidad y Año Nuevo. "Queda blandito, suave y espectacular", aseguró la flamante conductora de La cocina rebelde (eltrece) mientras mostraba el resultado final, perfecto para sumar a la mesa dulce sin complicaciones.

La propuesta tiene pocos ingredientes y no requiere técnicas complejas, lo que la convierte en una opción ideal incluso para quienes no suelen animarse a la repostería. Además, permite adaptar los frutos secos según el gusto personal, otro punto a favor.

Ingredientes (rinde para una fuente mediana)

250 g de miel

250 g de azúcar

2 claras

1 pizca de sal

Frutos secos, a gusto

Papel de arroz o azúcar impalpable

Paso a paso del turrón casero de Jimena Monteverde

Para preparar el turrón casero de Jimena Monteverde, en primer lugar se debe colocar en una cacerola la miel y el azúcar. Luego, se lleva a fuego medio hasta que rompa el hervor. Una vez que se logró el punto de "bullicio", hay que cocinar entre tres y cuatro minutos.

Mientras se cocina la mezcla de azúcar y miel, se deben batir las claras a punto nieve con una pizca de sal. Después, agregar de a poco el almíbar caliente sobre las claras, sin dejar de batir, hasta lograr una preparación espesa y brillante.

Por último, sumar los frutos secos elegidos y mezclar bien. Volcar la preparación en una bandeja con papel de arroz o espolvoreada con azúcar impalpable, aplastar y cubrir por encima. Llevar a la heladera por al menos dos horas, cortá en porciones y disfrutá.