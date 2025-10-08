Así fue el cumpleaños de Malvina, la nieta de Jimena Monteverde: temática de animalitos, cookies personalizadas y una abuela comprometida

Jimena Monteverde celebró un momento muy especial: el segundo cumpleaños de su nieta Malvina. La cocinera, reconocida por su simpatía y presencia constante en televisión, acompañó de cerca los preparativos y el desarrollo de la celebración, que tuvo lugar en la casa familiar y reunió a todos los integrantes del clan Monteverde.

Cumpleaños de Malvina, la nieta de Jimena Monteverde

A través de las redes sociales, tanto Jimena Monteverde como su hija, compartieron imágenes del festejo, mostrando la ternura del encuentro y los detalles que hicieron única la jornada. Desde la decoración hasta la mesa dulce, cada rincón reflejó dedicación y cariño, con un estilo simple pero lleno de encanto.

Una fiesta colmada de detalles

La celebración tuvo como eje una temática de animalitos, con tonos naturales y una ambientación campestre que convirtió el espacio en un pequeño escenario de bosque. Globos en tonos tierra, figuras de madera y guirnaldas con formas de animales fueron parte del decorado principal, que llamó la atención por su armonía y calidez.

En la mesa dulce destacaron las cookies personalizadas con dibujos de animales, junto a una torta artesanal decorada en la misma línea. Hubo cupcakes, bocaditos y una selección de postres caseros que reflejaron el sello personal de Jimena Monteverde, siempre atenta a los detalles gastronómicos.

La abuela más comprometida

Lejos de mantenerse al margen, Jimena Monteverde fue una de las protagonistas del día. Participó en los preparativos, ayudó en el armado de la mesa y compartió con entusiasmo los momentos más emotivos de la jornada. En las fotos se la vio sonriendo junto a Malvina, quien lució un vestido con motivos de la temática elegida.

En sus redes, la cocinera expresó su alegría por acompañar a su nieta en una fecha tan especial y recibió numerosos mensajes de cariño por parte de sus seguidores. La celebración, además de reflejar el vínculo cercano entre abuela y nieta, dejó en evidencia el espíritu familiar que caracteriza a Jimena Monteverde, siempre rodeada de afecto y buena energía.