José Meolans corrió una maratón junto a sus hijos: Las divertidas imágenes del momento en familia en Córdoba

José Meolans enterneció las redes sociales al compartir fotos y videos de una jornada familiar muy especial. El exnadador participó de la Maratón del Sanatorio Allende, en Córdoba, junto a sus dos hijos menores, Felicitas y Lautaro quienes protagonizaron momentos muy divertidos. Asimismo, el deportista reflexionó sobre la importancia de correr con sus hijos.

José Meolans mostró imágenes de la carrera y explicó lo que significa correr junto a sus hijos

José Meolans volvió a mostrar una faceta íntima y cercana, alejada de la exigencia de la alta competencia. Esta vez, el desafío no estuvo centrado en los tiempos ni en los resultados, sino en compartir una mañana especial con sus hijos. “Un domingo diferente en familia”, expresó Meolans al comienzo de uno de los videos que publicó en sus redes sociales.

José Meolans corriendo junto a sus hijos en la Maratón del Sanatorio Allende//Instagram

En las imágenes se puede ver al exdeportista junto a los niños, listos para comenzar la carrera. Con entusiasmo, el exnadador les preguntó: “¿Cómo están? ¿Listos? ¿Preparados? Vamos”. Los pequeños respondieron afirmativamente y emprendieron el recorrido junto a su papá.

Durante la maratón, Meolans destacó la importancia que siempre tuvo la actividad física en su vida y explicó que ahora disfruta especialmente poder compartirla con sus hijos. “Para mí, hacer actividades físicas siempre fue una parte muy importante en mi vida y hoy, sobre todo, lo disfruto junto a ellos”, manifestó mientras registraba distintos momentos de la competencia.

José Meolans corriendo junto a sus hijos en la Maratón del Sanatorio Allende//Instagram

En otro tramo del video, el exnadador alentó a Lautaro mientras corría: “Subí el ritmo”. El niño, concentrado en el desafío, respondió que sí y continuó avanzando. El deportista resumió el sentido de la jornada con una frase que sintetizó el espíritu de la experiencia: “Porque moverse también es compartir”.

Además, José Meolans reflexionó sobre el valor de correr junto a los niños. “La meta es el objetivo, pero la meta es disfrutar cada kilómetro, cada esfuerzo y cada momento compartido”, afirmó. Sus palabras acompañaron las imágenes de los tres corriendo unidos y sonriendo.

Junto a la publicación, el exnadador escribió un mensaje en el que contó más detalles de la experiencia. “Hay experiencias que se disfrutan mucho más cuando se comparten en familia. Esta vez me tocó vivir la Maratón del Sanatorio Allende en Córdoba, invitado por mi prepaga. Una experiencia muy especial que pude compartir con mis hijos, conectando una vez más con el deporte y disfrutando del desafío juntos”, señaló.

José Meolans compartió los episodios más divertidos que vivió en la maratón junto a sus hijos

José Meolans corriendo junto a sus hijos en la Maratón del Sanatorio Allende//Instagram

José Meolans vivió momentos muy divertidos con sus hijos durante la maratón en Córdoba y utilizó sus historias de Instagram para mostrar algunos de esos episodios espontáneos y únicos de la jornada. En una de ellas, se observa a los niños corriendo mientras su papá le pregunta: “¿Vienen muy cansado?”. Los pequeños el responden con sinceridad: “Un poquito”.

En otra de las grabaciones, el pequeño sorprendió con una particular forma de alentar a su padre. Mientras avanzaban por el circuito, Lautaro le gritó a Meolans: “¡Metele patas!”. La ocurrencia generó sonrisas y reflejó el clima distendido que acompañó a la familia durante toda la competencia. Felicitas, también tuvo su momento, mientras corría le contaba a su papá que ya había pasado por uno de los tramos, lo recordó por un árbol ubicado en una de las veredas.

Al finalizar la carrera, José Meolans y sus hijos recibieron sus respectivas medallas. La escena fue uno de los momentos más emotivos del video, ya que los tres celebraron juntos el logro alcanzado después del recorrido y sobre todo, el momento que compartieron en familia.