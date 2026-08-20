Juan Alberto Mateyko anunció el casamiento de su hija Rosa: "Una de las sorpresas más importantes de mi vida"

Juan Alberto Mateyko sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia muy especial para su familia. El locutor contó que su hija Rosa Mateyko se casará con Santiago Costa Solari y reveló que recibió la noticia como una de las grandes sorpresas de su vida.

Juan Alberto Mateyko y Naanim Timoyko

Rosa es hija de Juan Alberto Mateyko y de la actriz Naanim Timoyko. A diferencia de su padre, mantiene un perfil bajo y desarrolla su carrera en el área de publicidad. Su relación con Santiago también se mantuvo alejada de los medios, aunque el conductor suele compartir de manera ocasional algunos momentos de la pareja.

El anuncio de Juan Alberto Mateyko y su emoción

A través de sus redes sociales, Juan Alberto Mateyko expresó la felicidad que le produjo conocer los planes de su hija: “Que inmensa FELICIDAD, me invade saber que el 27 de febrero próximo, mi adorada hija Rosa y Santiago se casan”, escribió el actor.

Juan Alberto Mateyko anunció el casamiento de su hija, Rosa María

En el mismo mensaje, contó que Rosa y Santiago le dieron una de las sorpresas más importantes de su vida y cerró con una contundente expresión de cariño: “AMO!!”. De esta manera, fue el propio locutor quien dio a conocer públicamente el próximo paso que dará la pareja.

La historia de amor de Rosa Mateyko y Santiago Costa Solari

La hija de Juan Alberto Mateyko y Santiago Costa Solari llevan más de seis años juntos. La relación comenzó en Argentina y, con el paso del tiempo, ambos decidieron emprender una nueva etapa en España. A finales de 2018 se instalaron en Barcelona, donde convivieron durante aproximadamente seis años.

Rosa María junto a su novio, Santiago

Durante su estadía en el exterior, Rosa continuó desarrollándose profesionalmente en el área de publicidad, mientras la pareja construía su vida en España. En ese período también mantuvieron una vida alejada de la exposición pública y eligieron preservar buena parte de su intimidad.

El regreso a Argentina y el perfil reservado de la pareja

Después de varios años en Barcelona, Rosa María y su pareja Santiago Costa Solari, decidieron regresar juntos a Argentina para continuar con su proyecto de vida cerca de sus seres queridos, algo que llenó de ilusión a Juan Alberto Mateyko. El locutor mantiene una relación cercana con su hija Rosa, por lo que cada cierto tiempo, no duda en dedicarle mensajes de cariño.

Juan Alberto Mateyko

Con una emoción casi tangible, Juan Alberto Mateyko celebró el nuevo gran paso de la historia de amor de su hija Rosa y de Santiago. En el mismo mensaje, el actor comenzó con la cuenta regresiva para ver a su hija vestida de blanco, anunciando que la celebración se llevará acabo el próximo 27 de febrero.