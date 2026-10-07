Juana Repetto y Timoteo comenzaron una nueva etapa: quién es la mujer que ocupa un lugar fundamental en sus vidas

Juana Repetto mostró un momento especial junto a su hijo Timoteo y aprovechó la oportunidad para compartir con sus miles de seguidores que comienza una nueva etapa en lo laboral. En este sentido, expresó que es posible gracias a una persona fundamental en sus vidas.

Juana Repetto compartió una emotiva foto junto a Timoteo y una persona muy especial

Juana Repetto atraviesa un momento de importantes cambios tanto en su vida personal como profesional. La actriz comenzó una nueva etapa junto a su hijo Timoteo, fruto de su relación pasada con Sebastián Graviotto, y quiso compartir con sus seguidores un especial reconocimiento hacia una persona que ocupa un lugar fundamental en su día a día.

Se trata de Talia, la niñera del pequeño y una de sus grandes compañeras durante este proceso. A través de su cuenta de Instagram, Juana Repetto mostró por primera vez el rostro de la joven que la acompaña diariamente en el cuidado de su hijo y le dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento. La publicación estuvo acompañada por una imagen tomada en el camarín del Multiteatro, donde actualmente realiza la obra 8 mujeres, dirigida por José María Muscari.

Juana Repetto

En la fotografía, Juana Repetto aparece sosteniendo a Timoteo en brazos y posa junto a Talia, quien se convirtió en una figura indispensable para que pudiera continuar desarrollando su carrera y afrontar esta nueva etapa laboral. "Arranca una nueva etapa, se va la de salas de ensayo y arranca la de camarines. Este laburo lo hicimos entre los tres, sin Talia no hubiese sido posible, el agradecimiento más grande es para Talia por cuidar con tanto amor a mi bebé", escribió la artista junto a la dulce postal.

Conmovida por el vínculo que construyeron, Juana Repetto continuó su mensaje con sentidas palabras para la niñera de su tercer hijo: "Te quiero mucho Tali bella, o mi cuarta hijita como decimos (porque ella cuida a mi bebé y yo la cuido a ella)". La respuesta de Talia no tardó en llegar. La joven expresó su cariño hacia Juana Repetto y destacó la confianza que depositó en ella durante todo este tiempo. "Gracias a vos por confiar en mí Jua, sos lo más", escribió emocionada.

La publicación que le dedicó Juana Repetto a Talia, la niñera de su hijo Timoteo

El emotivo mensaje de Reina Reech a Juana Repetto

La fotografía de Juana Repetto y sus palabras para Talia recibieron el comentario de Reina Reech, quien aprovechó la ocasión para expresar el orgullo que siente por su hija y por el camino que recorrió durante los últimos años. Conmovida al verla con su tercer nieto en brazos y enfocada en su nueva obra teatral, la conductora expresó: "Cuántos cambios en estos 15 años, ahora con tres hijos y tan plena y feliz, tan sana. Te amo infinito hija y estoy muy orgullosa de la mujer que sos".

De esta manera, la imagen no solo reflejó un nuevo trabajo, sino también la importancia de contar con una red de apoyo para poder combinar la maternidad con su trabajo. De esta manera, Juana Repetto y Timoteo comenzaron una nueva etapa junto a la mujer que ocupa un lugar fundamental en sus vidas: Talia, quien se encarga del cuidado de Timoteo mientras la influencer comienza un nuevo desafío laboral.