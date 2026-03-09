Tomás Mazza, el ex de Juanita Tinelli, habló de su separación: “Me eliminó como seguidor”

La relación entre Juanita Tinelli y Tomás Mazza parece haber llegado a su fin, aunque ninguno de los dos lo confirmó de manera directa. En las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre una posible ruptura luego de que usuarios detectaran un detalle en redes: dejaron de seguirse en Instagram. La situación despertó rápidamente la curiosidad de los seguidores de la pareja y también de los medios. Ante las preguntas, el influencer decidió hablar y se refirió al tema durante una entrevista con el programa Puro Show (eltrece). Sus respuestas, aunque breves, dejaron entrever que la relación ya no estaría atravesando el mismo momento.

Tomás Mazza habló de su vínculo con Juanita Tinelli

Durante la charla con el cronista del ciclo, Tomás Mazza fue consultado directamente sobre lo que ocurrió en redes sociales. “¿Dejaste de seguir a Juanita y ella te dejó de seguir?”, le preguntaron en el móvil. En un primer momento, Mazza respondió con evasivas y generó más dudas que certezas. “No sé”, dijo ante la pregunta del periodista. Sin embargo, segundos después decidió aclarar su postura. “Yo no dejé de seguir a nadie”, aseguró.

Juanita Tinelli y Tomás Mazza

Ante la insistencia del cronista, Mazza terminó dando una explicación que llamó la atención. “No, no. Me eliminó el seguidor”, afirmó durante la entrevista con Puro Show. Cuando el periodista le preguntó si eso significaba que la relación había terminado, el influencer evitó confirmarlo de manera directa. “No sé”, respondió nuevamente. A lo largo de la conversación dejó en claro que prefería no profundizar demasiado en los detalles. “Son cosas privadas”, señaló para marcar un límite.

Las preguntas continuaron y el cronista intentó saber si aún mantenían contacto. “¿Se siguen viendo o hablando?”, quiso saber el periodista del ciclo. Tomás Mazza respondió con una frase que dejó abierta la interpretación. “El que calla otorga. No, son cosas privadas”, expresó. Con esas palabras volvió a remarcar que no tenía intención de dar demasiadas explicaciones. Su actitud generó todavía más especulaciones sobre el estado actual de la relación.

Tomás Mazza reaccionó al video viral que circuló en redes

Durante la entrevista también le consultaron por un clip que se viralizó en los últimos días. En ese video, Mazza hablaba sobre lo difícil que puede resultar construir una relación en la actualidad. El cronista quiso saber si esas declaraciones estaban relacionadas con su situación con Juanita Tinelli. Sin embargo, el influencer fue claro al desmentir esa interpretación. “No, no es por Juanita”, aseguró durante la charla.

Al profundizar sobre sus dichos, explicó cuál era la idea que había querido transmitir. “Está complicado conseguir una relación hoy en día”, comentó. Luego agregó que la repercusión del video lo sorprendió. “Me veo en todos lados después de esa entrevista, me mató”, confesó entre risas. Más allá de las especulaciones, Tomás Mazza intentó bajar el tono del tema. “Son relaciones. A veces comienzan, a veces acaban, a veces te distanciás. Son cosas humanas”, reflexionó.

Incluso aseguró que no atraviesa el momento con tristeza. “No. Fue una relación así, al pasar, y listo”, explicó con naturalidad. En ese sentido, dejó una reflexión sobre lo que significan los vínculos en la vida. “Es así la vida. Todas las personas llegan a enseñarte algo”, afirmó. Cuando el cronista intentó preguntarle qué le había dejado esa relación, prefirió no entrar en detalles. “Son cosas privadas”, respondió nuevamente antes de cerrar la conversación.