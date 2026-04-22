Juli Poggio se cansó y respondió las fuertes críticas por su retoque estético: "Dejen de opinar"

El nombre de Juli Poggio se volvió tendencia tras mostrar su nueva sonrisa. Al igual que su novio, Fabrizio Maida, la artista apostó a renovar su imagen con unos cambios claves en sus dientes. Sin embargo, su decisión generó todo tipo de opiniones y una ola de críticas. Por esta razón, se mostró cansada de ser cuestionada y realizó un fuerte descargo.

El contundente descargo de Juli Poggio que generó repercusiones

Juli Poggio volvió a quedar en el centro de la escena en los últimos días. El foco estuvo puesto en un cambio estético que no pasó desapercibido y que desató una fuerte polémica en redes sociales. La ex participante de Gran Hermano decidió colocarse carillas dentales, una práctica cada vez más elegida por figuras públicas en busca de una sonrisa más armónica. Sin embargo, el resultado generó un verdadero debate con opiniones divididas entre quienes celebraron la transformación y quienes cuestionaron su retoque.

Todo se disparó cuando comenzaron a circular fotos y videos donde se la veía con una sonrisa renovada, notablemente más blanca y uniforme. En este sentido, muchas personas coincidieron en decir que su sonrisa “ya era perfecta”. Otras comentaron que "no necesitaba esto" y que "los dentistas no son pro naturalidad". De hecho, un odontólogo cordobés sumó su mirada a través de un video que rápidamente se viralizó en las redes. Allí analizó el procedimiento y cuestionó tanto el resultado como la decisión de realizarlo, al advertir que las carillas pueden implicar un desgaste innecesario en piezas dentales sanas.

El antes y después del retoque estético que se hizo Juli Poggio en sus dientes.

Lejos de ignorar la polémica, Juli Poggio decidió responder públicamente mediante el streaming de Rumis (La Casa), donde se desempeña como conductora junto a Lizardo Ponce. Con rostro serio y cierta incomodidad frente a la cantidad de opiniones sobre su aspecto físico, comenzó: “Siento que estamos en una época donde ya todos entendimos que no se habla de los cuerpos ajenos, que no hay que hablar de si está más gordo o más flaco". Y agregó: "Pero creo que ahora estamos en una era donde hay que pedirle permiso a la gente para hacerse un cambio estético”.

Juli Poggio defendió sus carillas dentales

Además, Juli Poggio profundizó su postura y cuestionó la repercusión que se genera en redes sociales: “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, le puede gustar, se puede arrepentir o no. Pero dejen de opinar también de las decisiones que toma uno a nivel estético”, sostuvo, visiblemente incómoda.

En su descargo, Juli Poggio también dejó en claro que "si te hacés algo es porque tenés una inseguridad, porque querés arreglar algo de tu cara o lo que sea". En esta misma línea, continuó: "No está bueno que todo el mundo tenga el libre albedrío de opinar". Respaldada por sus compañeros de mesa, la bailarina continuó con una frase contundente: “Para mí son inseguridades y envidia que la gente proyecta en cosas que quieren hacer y no pueden porque no les da o no se animan”.

Juli Poggio

Para cerrar, lanzó un mensaje directo poniéndole fin al revuelo que causó su decisión: “Dejen de proyectar y dejen a la gente vivir y ser feliz”. De esta manera, Juli Poggio se cansó y respondió las fuertes críticas que recibió por su retoque estético.