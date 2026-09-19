Juli Poggio compartió detalles de su fin de semana después de sufrir una quemadura en MasterChef Celebrity

Juli Poggio atraviesa un presente cargado de proyectos y nuevos desafíos profesionales, mientras mantiene un contacto constante con sus seguidores a través de las redes sociales. Entre compromisos laborales y apariciones públicas, la ex Gran Hermano también suele compartir escenas de su vida cotidiana y momentos más personales lejos de las cámaras.

Después de una semana marcada por sus primeras jornadas dentro de las cocinas de MasterChef Celebrity, la influencer aprovechó el fin de semana para bajar el ritmo y recuperar energías. La ex Gran Hermano reapareció en su cuenta de Instagram desde su casa y compartió algunos momentos de descanso antes de continuar con las grabaciones del reality de Telefe.

Juli Poggio está preparada para MasterChef Celebrity | Instagram

Cómo fue la quemadura de Juli Poggio en MasterChef Celebrity

El episodio se conoció cuando Juli Poggio apareció con la mano vendada en Cortá por Lozano (Telefe) y habló con Marixa Balli sobre lo que había sucedido en la cocina. La participante explicó que se había quemado con aceite y reconoció que el tamaño de la ampolla llegó a impresionarla.

Al descubrir la lesión, la influencer contó que le bajó la presión. También admitió que el accidente le dejó una enseñanza de cara a las próximas grabaciones, sabiendo que deberá manejarse con mayor orden mientras trabaja entre las hornallas. Durante la conversación, Marixa Balli recordó una frase habitual entre los cocineros, quienes suelen señalar que resulta preferible sufrir un corte antes que una quemadura. Poggio coincidió con esa apreciación después de atravesar su primera experiencia de ese tipo y reconoció que la lesión podía complicarla al momento de cocinar.

A pesar del percance, la joven también habló sobre sus primeras sensaciones dentro de la competencia. Según explicó, estar frente a las cocinas implica una dinámica muy diferente a observar el programa desde su casa. El manejo del tiempo y la necesidad de encontrar rápidamente cada elemento son algunos de los aspectos a los que comenzó a acostumbrarse.

Incluso preparaciones que parecen cotidianas se convirtieron en parte del aprendizaje. Poggio contó su sorpresa al descubrir cómo se prepara la mayonesa, un producto que durante años había comprado hecho y que ahora tuvo que realizar dentro de su entrenamiento culinario.

Antes de que se conociera la quemadura, la participante también había compartido el accidente con humor en Instagram. Con la mano vendada, publicó la expresión “Quem-hada”, un juego de palabras con el que hizo referencia a lo ocurrido durante las grabaciones. Ese juego de palabras está relacionado con una expresión utilizada en Margarita, la serie de Cris Morena. En la ficción, hay una canción llamada "Emotihadas", de lo que deriva el juego de palabras utilizado por la protagonista de esta historia.

El fin de semana de Juli Poggio después del accidente

Tras esos primeros días de actividad, Juli Poggio eligió mostrar una faceta mucho más tranquila durante el fin de semana. Desde su casa, compartió algunas imágenes junto a su gato y dejó atrás, al menos por algunas horas, la intensidad que encontró en el estudio. En esas publicaciones no volvió a enseñar la ampolla ni explicó cómo evolucionó la quemadura después de aparecer vendada en televisión. Tampoco precisó si todavía siente molestias o si la lesión afecta sus movimientos de cara a las próximas jornadas de grabación.

Su descanso llega en plena preparación para el desembarco de MasterChef Celebrity en la pantalla más grande. Telefe confirmó que la nueva temporada se estrenará el lunes 28 de septiembre a las 22:15, con Wanda Nara nuevamente al frente de la conducción, luego de lo que fue la final de Gran Hermano y el presente que atraviesa Popstars en el canal.

El programa de cocina contará con 24 figuras provenientes de distintos ámbitos. La actriz integra la lista junto a nombres como Alejandro Lerner, Elizabeth Vernaci, Diego Ramos, Luck Ra, Marta Fort, Lizy Tagliani y Morena Beltrán, entre otros. Por su parte, el jurado estará integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien se incorpora al ciclo en esta edición. Antes de comenzar a competir, los participantes también tuvieron clases destinadas a incorporar algunos conocimientos básicos para afrontar las pruebas.

Juli Poggio calentando motores para MasterChef Celebrity | Instagram

Para Juli Poggio, la experiencia comenzó incluso antes de ingresar oficialmente al estudio. Días antes de las primeras grabaciones, se había mostrado practicando cocina y preparándose para afrontar el nuevo desafío televisivo. Ahora, después de convertirse en la primera participante que sufrió un accidente durante estas grabaciones, la ex jugadora de Gran Hermano pasó el fin de semana descansando en su casa y acompañada por su gato. Mientras se acerca el estreno de MasterChef Celebrity, no volvió a mostrar públicamente cómo sigue la quemadura que sufrió en su mano izquierda.