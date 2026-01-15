Mora, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri: "Hay formas de hacer plata, pero yo prefiero crear munditos y hago ropa"

Mora Echarri decidió dar un paso al frente y mostrar quién es, más allá de su apellido. Con solo 20 años, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri sorprendió al hablar sin filtros sobre su presente creativo, su mirada crítica sobre el sistema y la forma en la que entiende el arte y el trabajo. Lo hizo en una entrevista en el Show de los Humanos, donde dejó frases impresionantes.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Lejos de seguir el camino de la actuación, Mora Echarri encontró en el diseño de indumentaria un espacio propio para expresarse. Sin imposturas ni discursos armados, habló de su marca de ropa como un proyecto profundamente personal, atravesado por una filosofía clara: crear identidad antes que perseguir rentabilidad: “Hay formas de hacer plata, pero yo prefiero crear munditos y hago ropa”, sintetizó.

El vínculo de Mora con la moda

Durante la charla, Mora Echarri explicó que su vínculo con la moda no pasa por la producción masiva ni por el éxito económico inmediato. Para ella, cada prenda es parte de un universo creativo que busca contar algo más profundo: “No me interesa hacer ropa porque sí, me interesa el concepto, el mundo que se arma alrededor”, expresó, marcando distancia con la lógica de consumo acelerado.

La joven además, dejó en claro que su proyecto nace desde el deseo y no desde la obligación de “ser exitosa”. En ese sentido, cuestionó la idea de meritocracia y el mandato de productividad constante que atraviesa a su generación. Su postura, lejos de ser ingenua, se presenta como una elección consciente.

La percepción de Mora sobre las redes sociales

Mora Echarri también se refirió al impacto de las redes sociales en los jóvenes y fue contundente al señalar los efectos negativos de la comparación permanente. Según explicó, las plataformas funcionan muchas veces como un “escaparate” que genera frustración y alimenta el individualismo. Frente a eso, destacó la importancia de construir espacios colectivos y vínculos reales.

Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

En cuanto a la política, no esquivó el tema y se definió con naturalidad como “cuca”, reapropiándose del término desde el orgullo y la conciencia social. Nancy Dupláa acompañó esa mirada y destacó la sensibilidad de su hija: “Nuestro mayor éxito fue que sean personas empáticas”, afirmó. Así, Mora Echarri empieza a escribir su propia historia, con una voz clara y una identidad en construcción, demostrando que llevar un apellido conocido no implica repetir caminos, sino animarse a inventar los propios.