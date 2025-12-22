Nancy Dupláa es una de las actrices consagradas del ambiente. Sus roles protagónicos en destacadas telenovelas y películas la llevaron a ser una de las artistas más queridas y reconocidas por el público. Sin embargo, antes de descubrir su vocación por el mundo de la actuación, indagó por caminos académicos que la llevaron a estudiar dos carreras universitarias.

La búsqueda de Nancy Dupláa antes de convertirse en actriz

La última edición de Las Chicas de la Culpa (eltrece) tuvo a Nancy Dupláa como invitada estrella. Allí, las humoristas indagaron acerca de los secretos desconocidos de la célebre actriz. Entre ellos, a qué se dedicaba antes de lograr ser una de las artistas más destacadas de la televisión argentina.

Nancy Dupláa | Instagram

En el afán de encontrar su verdadera vocación, la esposa de Pablo Echarri indago por diversos caminos académicos. “Empecé dos carreras universitarias. La primera fue Diseño Gráfico. Hice dos años completos”, contó haciendo alusión a los años previos a presentarse en el casting de Canal Trece con el que logró dar sus primeros pasos.

Fue en este momento en el que argumentó que, como no se sentía plena, decidió cambiar de profesión y se volcó a otra de sus opciones. “Después estudié para maestra jardinera para bebés, de 45 días a 3 años. Hice un año de eso y no me gustó”, lanzó tajante.

Nancy Dupláa en Las Chicas de la Culpa | Instagram

El camino de Nancy Dupláa para convertirse en actriz

La exploración universitaria de Nancy Dupláa la llevó a buscar otros medios formativos. Es así que, tras haber abandonado por segunda vez sus estudios, se volcó por el arte y la interpretación. “Después fui a estudiar teatro con Hugo Midón y ahí encontré otro motor”, explicó, dejando en claro que su amor por el oficio comenzó en ese instante.

Estas herramientas adquiridas marcaron a fuego su futuro, a tal punto que se presentó a una convocatoria de dramaturgos donde logró plasmar todo su talento y carisma: "Un día Canal 13 convocó actores, llevé una foto y me empezaron a llamar, por lo que seguí hasta el día de hoy". De esta manera, debutó en el recordado programa El Agujero sin Fin, conducido por Julián Weich marcando así un antes y un después en su vida.

Tras años de grandes éxitos, Nancy Dupláa no sólo se convirtió en una referente para su generación, sino que, con el paso de los años, logró instalarse como una de las actrices más destacadas de la industria audiovisual argentina. Su carisma y talento perduró en el tiempo, aunque antes de ser quien hoy es, la búsqueda por encontrar su misión en la vida la llevó a explorar una faceta académica que no llegó a buen puerto.

NB