Momo, el hijo hippie de Julián Weich, mostró cómo construyó su casa de barro, un proyecto que comenzó con estructuras básicas y fue creciendo con técnicas tradicionales de bioconstrucción. La iniciativa se desarrolló paso a paso, incorporando materiales naturales y soluciones pensadas para lograr un espacio funcional.

Las increíbles técnicas que usó Momo, el hijo hippie de Julian Weich para su casa de barro

Momo, el hijo hippie de Julián Weich sorprendió a todos con la construcción de su casa, un proyecto que se destaca por materiales naturales. Desde los cimientos hasta las terminaciones finales, la propuesta se basó en recursos simples y reciclados, aplicados con creatividad para levantar un hogar alternativo.

Momo Weich

A lo largo de los últimos meses, el creador de contenido compartió el proceso de construcción de su propiedad realizada íntegramente con técnicas de bioconstrucción. Cada paso fue documentado en imágenes y videos que posteó en sus redes sociales. Para levantar las paredes, armó estructuras de madera que luego rellenó con quincha.

Según explicó Momo Weich, este material se logra con la combinación de barro con paja, y permite crear muros resistentes y con capacidad de aislamiento térmico con el exterior. De esta manera, la casa mantiene una temperatura estable en su interior, adaptándose mejor a las variaciones del clima.

La casa de Momo Weich

Uno de los aspectos más llamativos fue la técnica utilizada para el contrapiso. El hijo de Julián Weich contó que reciclaron botellas de vidrio, colocándolas en forma de colchón antes de verter el material encima. Este método genera una cámara de aire que mejora la aislación y asegura que las botellas no se rompan, a diferencia de lo que muchos podrían pensar.

Energías renovables y techo vivo: Momo Weich mostró cada rincón de su casa de barro

Con el correr de los meses, la casa de Momo, el hijo hippie de Julian Weich fue tomando forma con cada nueva etapa. La cocina y el baño seco se realizaron siguiendo el mismo estilo de construcción, integrando materiales naturales y reciclados. Las escaleras, hechas en madera, completaron la estructura interior, aportando funcionalidad.

La casa de Momo Weich

A través de su Instagram, el joven mostró que en los techos de su residencia decidió instalar paneles solares, reforzando su apuesta por las energías renovables. Además, optó por mantener un techo vivo, una técnica que permite que la vegetación crezca sobre la superficie, generando beneficios ambientales y estéticos.

Cuando las paredes estuvieron listas, Momo Weich mostró como aplica el revoque que hace con el barro, la paja y la baba de cactus. En el exterior de la casa, colocó una “pata de elefante”. Esta estructura, realizada con cemento y piedras, rodea la base de la vivienda y cumple la función de desviar el agua de lluvia, evitando que los cimientos de barro se mojen.

La casa de Momo Weich

Momo, el hijo hippie de Julián Weich, mostró cómo construyó su casa de barro, combinando bioconstrucción, reciclaje y energías renovables. Su proyecto reflejó un estilo de vida que apuesta por la sustentabilidad y la integración con el entorno, dejando en evidencia cómo utilizó los recursos naturales y técnicas tradicionales para levantar su propiedad.

VDV