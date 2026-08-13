Julieta Cardinali revela el consejo que le dio su madre antes de morir y que hizo que cambie su vida: "Me di cuenta mucho después"

En un entrevista en Elenco Inestable, que se transmite por Radio con Vos 89.9, la actriz Julieta Cardinali se abrió en un relato lleno de sinceridad y reflexión. La artista, conocida por su versatilidad y carisma en la pantalla, compartió detalles íntimos sobre la relación con su madre y cómo la pérdida de esta figura fundamental marcó un antes y un después en su vida.

Julieta Cardinali

Julieta Cardinali sacó a la luz las palabras que le dijo su madre antes de morir

El momento central de la charla fue cuando Julieta Cardinali recordó un consejo que recibió en sus últimos años de vida de su madre, quien falleció a una edad temprana. Según relató, en sus últimos momentos, la mujer le dejó una enseñanza que con el tiempo se convirtió en un pilar en su forma de entender la vida: “Mi mamá falleció muy, muy joven y ella muriéndose me dijo: ‘Yo te voy a decir una sola cosa y es que le des el verdadero valor a los problemas’”.

Julieta Cardinali

La actriz contó que su madre le insistió en no preocuparse por cuestiones menores. “No te hagas problema por cualquier cosa”, le había dicho en sus últimos días. Además, reflexionó sobre ese momento: “Alguien que se está muriendo y que te dice eso, te hace así la cabeza, sino sos un imbécil. Cuando me lo dijo, en ese momento, era todo drama, pero después me di cuenta. Ella me miró así como diciendo... Yo estaba en una, contándole por ahí un problema estúpido y ella muriéndose”.

Este relato sirvió como punto de inflexión en su percepción de los problemas y en su forma de enfrentar la adversidad. Julieta Cardinali compartió que, en su juventud, todo le parecía un drama y que con el paso de los años su mirada se fue transformando. “Antes era más sufrida, cuando era pendeja todo era un drama, y ahora pienso: ‘Esto no es un problema'".

Julieta Cardinali//Instagram

Julieta Cardinali confesó cómo el consejo de su madre cambió su carácter

La charla también abordó cómo esa actitud ha influido en su carácter y en la forma en que se relaciona con el mundo. Julieta Cardinali explicó que su carácter alegre y su aparente despreocupación tienen raíces en esa lección de desapego. “Como que soy alegre, en realidad tiene que ver con que me ch... más de un h...”, afirmó con espontaneidad, relacionando su actitud con el consejo de su mamá que la hizo valorar lo esencial y dejar de lado lo trivial.

Con estas declaraciones profundas, Julieta Cardinali compartió un poco de su vida, su familia y la enseñanza de su madre que le cambió la vida para siempre. Además, la actriz mostró otro costado más íntimo y personal, lejos de los flashes de las cámaras y de la luces del escenario.