Qué es de la vida de Maby Wells, la histórica dupla de Julián Weich: Madre de dos, sagitariana y amante de los viajes

Durante la década del noventa, Maby Wells se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión argentina, al formar parte de la exitosa dupla con Julián Weich en el recordado programa "Sorpresa y Media" por la pantalla de El Trece. Su simpatía, su estilo cercano y su capacidad para acompañar distintos formatos la llevaron a ocupar un lugar destacado en la pantalla chica. Sin embargo, con el paso de los años, la conductora decidió dar un vuelco a su vida.

El camino de éxito de Maby Wells, la histórica compañera de Julián Weich

Maby Wells nació en 1969, al finalizar los estudios secundarios en el Normal 9 de Belgrano, ingresó en el ISER y se graduó de locutora. Su llegada a los medios se produjo inicialmente en el ámbito de la radio, en las emisoras: Radio Buenos Aires, FM Tango, Radio Top y Aspen. Poco después dio el salto a la televisión y en 1993 formó parte de CVN perteneciente a Multimedios América, donde estuvo al frente del segmento informativo “Tarde a tarde”. Allí trabajó hasta 1996, cuando se presentó a una audición que cambiaría definitivamente el rumbo de su carrera.

Maby Wells//Instagram

Ese año fue elegida para acompañar a Julián Weich en “Sorpresa y media”, el ciclo de entretenimientos y emociones que El Trece emitió entre 1996 y 2001. La dupla logró una conexión inmediata con el público y tuvo un éxito arrollador, convirtiéndose en una de las parejas más recordadas de aquellos años.

A lo largo de los años, Wells también participó en proyectos de entretenimiento, magazines y programas periodísticos. Condujo “El acomodador" junto a Guillermo Hernández, “Atraídos”, “¡Qué espectáculo!”, junto a Leo Montero, y el reality de aventuras “Los cuatro elementos”. Además, integró los equipos de “De 9 a 12”, con Guillermo Mazzucca; “La mañana del 9”, junto a Chiche Gelblung; “Estudio País”, con Juan Alberto Badía; y “Volver a verte” y “Vivo en Argentina”, acompañada por Sergio Goycochea.

Maby Wells y Julián Weich//Insagram

Su recorrido televisivo incluyó también la conducción del noticiero del mediodía de la Televisión Pública. Esa etapa representó uno de sus últimos trabajos de gran exposición antes de tomar la decisión de priorizar su vida personal. Hoy alejada de la TV, su presente es otro.

Lejos de la pantalla chica, el presente de Maby Wells

Maby Wells formó una familia junto a su marido Gonzalo Teijeiro. La pareja tuvo a su primogénita Trinidad en 2011 y, siete años más tarde, llegó su hijo Bartolomé, luego de un largo proceso de búsqueda. Desde entonces, la conductora eligió pasar más tiempo en su hogar y disfrutar de la crianza de sus hijos.

Maby Wells y su marido Gonzalo Teijeiro//Instagram

Trinidad y Bartolomé, los hijos de Maby Wells//Instagram

Aunque, la reconocida locutora se mantuvo alejada de la televisión, nunca abandonó por completo los medios. En 2020 volvió a compartir micrófono con Julián Weich en “Rock and Weich”, por Rock & Pop, y al año siguiente ambos continuaron su vínculo profesional en Radio Uno.

Maby Wells haciendo radio con Julián Weich//Instagram

En tanto, en sus redes sociales, la locutora indica en su cuenta de Instagram que es de Sagitario y no usa ni Twitter, ni Facebook. Tuvo un fuerte uso digital durante la pandemia y luego, su actividad se redujo a un perfil más bajo. Sin embargo, con las postales publicadas se puede saber que la conductora ama los momentos familiares, el arte y recorrer el mundo.

Maby Wells en uno de sus viajes con su familia//Instagram

Actualmente, Maby Wells tiene 57 años, disfruta viajar junto a su esposo y sus hijos, tanto por la Argentina como por distintos destinos del exterior. También, la compañera de Julián Weich encontró en la pintura de vajillas de cerámica una actividad creativa que desarrolla en su tiempo libre. Desde su cuenta de Instagram comparte algunos momentos de su vida cotidiana, mientras mantiene vigente el cariño del público que la acompañó durante sus años de televisión.