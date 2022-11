Kanye West mostraba a sus empleados los vídeos sexuales que tenía con Kim Kardashian

Es casi imposible leer o escuchar el nombre Kanye West y no preguntarse “Y ahora qué pasó?”. El rapero lo hizo de nuevo y volvió a relucir su inapropiado comportamiento, tras exhibir a sus colegas del ambiente laboral, videos sexuales de Kim Kardashian, quién en aquel entonces todavía seguía siendo su esposa y la madre de sus cuatro hijos.



Los ex empleados de la marca “Yeezy”, revelaron que Kanye mostraba videos personales de índole sexual de la que hoy es su ex esposa y hasta videos pornográficos que tenía en su celular. Simplemente se acercaba y decía “Mi esposa me acaba de enviar esto”.

Kanye mostrando desde su celular los videos privados que tenía con Kim Kardashian

Fuentes aseguran que en el año 2018 llegó a mostrar esos mismos videos a personas citadas por primera vez a la marca con motivo de una entrevista laboral.

La revista Rolling Stone fue la primera en destapar estos desagradables comportamientos, al publicar un artículo que contó con la colaboración de todas aquellas personas que trabajaron para el rapero. Todos coincidieron en sus relatos, en cuanto a que, así estos le pidiesen por favor que parase, él hacía caso omiso.

Otra fuente confirmó los hechos relatando que West “no tenía miedo de mostrar imágenes explícitas o hablar sobre situaciones que deberían mantenerse en privado”, incluso, lanzaba comentarios desagradables y subidos de tono a las empleadas de la marca Adidas, con la que de hecho rompió lazos hace aproximadamente un mes.

En 2019, West admitió su adicción a la pornografía y cómo la misma destruyó a su familia, tomando la decisión de someterse a un tratamiento para limpiarse.

Así las cosas, los afectados aseguraron que esta conducta era frecuente y que la percibían como una táctica de intimidación, con el fin de menoscabar a la persona y de esta forma poner a prueba su lealtad.

El poder de las palabras

Recordemos que hace aproximadamente un mes atrás la famosa marca deportiva “Adidas”, comunicó oficialmente en sus redes haber terminado todo tipo de relación laboral con el rapero, luego de sus polémicos comentarios antisemitas, remarcando que la marca “no tolera el antisemitismo, ni ningún otro tipo de discurso de odio”, comprendiendo que la actitud y discurso de Kanye West viola los valores de la empresa como la diversidad, inclusión, el respeto y la equidad.

Tras perder un contrato millonario por U$D220 millones anuales, las marcas Gap y Balenciaga se contactaron para anunciarle que ellos también cortarían lazos con el mediático rapero.

El polémico rapero

Hasta el momento todo indicaría que no será la última vez que Kanye West sea foco de atención por sus conductas inapropiadas, en vez de por sus producciones musicales.