Kelci Rose Bowers mostró el coffee bar que construyó Marcos Senesi: moderno, de madera y súper equipado

Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers mostraron uno de los nuevos espacios que incorporaron a su hogar. Se trata de un coffee bar que el futbolista armó con sus propias manos y cuyo resultado final fue compartido por la influencer a través de sus redes sociales.

Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers

El rincón está pensado como una estación de café dentro de la casa y combina funcionalidad con una estética cálida. Además del mueble principal, Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers sumaron distintos accesorios y elementos para preparar y almacenar café, lo que convirtió al espacio en uno de los sectores más destacados de su hogar.

Marcos Senesi construyó el nuevo espacio de la casa

El coffee bar surgió a partir de un proyecto que Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers decidieron encarar juntos. El mueble llegó desarmado y requirió trabajo para poder transformarlo en la estructura que finalmente instalaron en la casa.

Durante el armado, Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers compartieron algunos momentos del desafío en redes sociales y dejaron ver que no se trataba de una tarea sencilla. La influencer también se involucró en el proyecto y continuó con parte del trabajo cuando el deportista no estaba en casa. Una vez terminado, ambos pudieron disfrutar del resultado de la construcción que habían decidido incorporar a su hogar.

Así quedó el coffee bar de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers

El mueble de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers está realizado en madera en tonos claros y cuenta con una cubierta de acabado natural. Tiene estantes, cajones, compartimentos y puertas con paneles de vidrio, además de una barra metálica lateral. En la parte superior se encuentra una máquina de café espresso de acero inoxidable junto a un molinillo eléctrico y un organizador de madera con tamper y otros accesorios de barista.

Así quedó el coffee bar de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers

El espacio también cuenta con recipientes para almacenar café, vasos y botellas de jarabes para preparar distintas variedades. Una reposador con la inscripción “coffee bar” completa la decoración. Al mostrar el resultado, Kelci Rose Bowers celebró el nuevo rincón con una frase en inglés: “Guys, we have a coffee bar”, y luego bromeó con que después del trabajo había ganado “un tríceps y un ego”, en referencia al esfuerzo físico que implicó el proyecto.