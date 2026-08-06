Ángel de Brito mostró cómo quedó la cocina que remodeló por completo: diseño minimalista, isla central y puerta secreta

Ángel de Brito presentó el resultado de una remodelación que forma parte de un proyecto personal vinculado al diseño y la arquitectura. En este nuevo camino, el conductor se enfocó en transformar espacios con un estilo moderno y funcional, donde cada detalle fue pensado para aportar practicidad y coherencia visual. La propuesta refleja cómo logró integrar creatividad y planificación en un ambiente que sorprende por su distribución y terminaciones.

Ángel de Brito sorprendió a todos con la remodelación de una cocina: Diseño minimalista e isla central

Ángel de Brito inició una etapa distinta en su vida profesional, dedicada a la reforma de propiedades con un enfoque en el diseño contemporáneo. En este proyecto, la elección de materiales, la organización de los espacios y la incorporación de elementos innovadores muestran una búsqueda de funcionalidad y estética. La iniciativa lo vincula con un ámbito diferente al de los medios, donde la creatividad se convierte en protagonista.

La remodelación de cocina de Ángel de Brito

En las últimas horas, el conductor usó sus redes sociales para comprar un video donde mostró cómo quedó la remodelación. El espacio se destaca por un diseño minimalista, con líneas simples y materiales modernos que aportan amplitud y luminosidad. La isla central se convierte en el eje del ambiente, pensada para la funcionalidad y la comodidad, mientras que la puerta oculta que conduce al toilet suma un detalle original y práctico.

El proyecto de Ángel de Brito incluyó una transformación integral del espacio, con la incorporación de electrodomésticos de última generación y terminaciones que refuerzan el estilo contemporáneo. La elección de colores neutros y superficies lisas potencia la sensación de orden y limpieza, mientras que la distribución abierta favorece la integración con el resto de la vivienda. El ambiente se presenta como un ambiente versátil, pensado para el uso cotidiano.

El resultado refleja un estilo moderno y minimalista, donde cada elemento fue pensado para aportar practicidad y coherencia visual. La cocina renovada se convierte en un ejemplo del tipo de proyectos que el conductor impulsa en esta nueva etapa, donde la arquitectura y el diseño de interiores ocupan un lugar central. Durante su participación en CARAS TV, en el programa CARAS GLAM, donde estuvo con Marcelo Polino, dio más detalles sobre su presente profesional.

Así es el nuevo negocio de Ángel de Brito lejos de los medios: remodelación y creatividad

A mediados de 2026, Ángel de Brito lanzó un emprendimiento llamado Oki Casas, enfocado en la compra de propiedades para su posterior remodelación. El proyecto busca transformar espacios con propuestas modernas y funcionales, integrando arquitectura y diseño de interiores en cada reforma. La cocina renovada es uno de los primeros ejemplos visibles de este nuevo camino, que lo vincula directamente con el mundo de la construcción y la creatividad.

Ángel de Brito

Según contó, el emprendimiento se centra en detectar viviendas con potencial y darles una nueva vida a través de reformas completas. La idea es ofrecer espacios que se adapten a las necesidades actuales, con ambientes abiertos, materiales nobles y detalles que aporten personalidad. La propuesta combina inversión con diseño, generando un producto final atractivo para quienes buscan casas listas para habitar.

La presentación de Oki Casas marca un paso importante en la carrera de Ángel de Brito, ya que lo posiciona en un ámbito distinto al de la televisión. El conductor, que estuvo con Marcelo Polino en CARAS GLAM, explicó que el objetivo es integrar arquitectura, interiorismo y funcionalidad en cada proyecto, logrando que las propiedades remodeladas se conviertan en espacios modernos y prácticos. Este nuevo emprendimiento refleja su interés por explorar áreas diferentes y sumar experiencias fuera de los medios.

El nuevo proyecto de Ángel de Brito

Ángel de Brito consolidó una nueva faceta profesional vinculada al diseño y la arquitectura, mostrando cómo logra transformar espacios con propuestas modernas y funcionales. La remodelación de ambientes refleja un estilo minimalista, con detalles pensados para aportar practicidad y coherencia visual, y se integra como parte de un proyecto más amplio que lo vincula directamente con la creatividad aplicada a los hogares.

VDV