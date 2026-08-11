La emoción de Rodrigo De Paul al ver la prueba del vestido de novia de Tini Stoessel: “La forma más linda de amar”

Comenzó la cuenta regresiva para el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, quienes atraviesan un momento especial después de confirmar que darán un nuevo paso en su historia de amor. La cantante ya comenzó con los preparativos y viajó a París para realizarse la primera prueba del vestido de novia.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel compartió parte de ese proceso con sus seguidores a través de un video de casi ocho minutos, en el que mostró detalles de su viaje y anticipó algunos aspectos de lo que será la celebración. La publicación no pasó desapercibida para Rodrigo de Paul, quien reaccionó con un mensaje cargado de emoción y dejó en claro la felicidad que siente por el momento que están viviendo.

La reacción de Rodrigo De Paul al video de Tini Stoessel

En las imágenes, Tini Stoessel apareció desde antes de subir al avión y contó que estaba emocionada y algo nerviosa por lo que estaba a punto de vivir: “Bueno, amor, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día”, explicó la cantante.

Mensaje de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel

El posteo tuvo una respuesta especial de Rodrigo De Paul. El futbolista le escribió en los comentarios: “Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz”, comenzó. Sin guardase nada, el deportista reveló lo que significa este momento para él: "Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz", declaró a la cantante.

La historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzaron a acercarse en 2021 y oficializaron su relación a mediados de 2022. Desde entonces, protagonizaron un romance de gran exposición pública que también estuvo atravesado por distintos momentos, entre ellos una separación anunciada en agosto de 2023.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En ese momento, ambos explicaron que la distancia, los viajes y sus respectivas agendas profesionales habían desgastado el vínculo. Sin embargo, a comienzos de 2025 decidieron darse una nueva oportunidad y retomaron su relación con un perfil mucho más reservado. Ahora, después de aquella pausa y de haber reconstruido su vínculo, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se preparan para dar el siguiente paso.