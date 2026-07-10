La emoción de Santiago Giorgini por el nacimiento de su primera nieta: "Pueden decirme abuelo"

Santiago Giorgini atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal. En las últimas horas, el chef anunció el nacimiento de Venecia, su primera nieta, una noticia que compartió con sus seguidores mediante una emotiva historia de Instagram.

Así reveló Santiago Giorgini que se convirtió en abuelo

La pequeña es hija de Viole, la mayor de las hijas que Santiago Giorgini tiene junto a su esposa, Juliana León. Para presentar a la nueva integrante de la familia, el cocinero publicó una tierna imagen de los pies de la recién nacida y escribió: "Venecia. Pueden decirme abuelo”.

El emotivo mensaje de Juliana León para darle la bienvenida a Venecia

La emoción también quedó plasmada en las redes sociales de Juliana León, quien acompañó un carrusel de fotografías de la bebé con un extenso mensaje dedicado a su nieta y a su hija Viole. "¡Bienvenida, Venecia! Ayer, 9 de julio, por la tarde, nació esta bebita hermosa que se suma a los amores de mi vida", escribió al comenzar la publicación.

La bienvenida de Venecia

Más adelante, la esposa de Santiago Giorgini expresó la alegría que le provoca ver a su hija convertirse en madre por primera vez: "Creo que lo que más nos moviliza y emociona es ver a nuestra bebita mayor convertida en esta super mamá. ¡Te amamos, Viole! Qué alegría nos da verte cumplir este sueño que soñás desde tan chiquita", compartió. Juliana León también destacó que Venecia es la primera nieta de ambas familias y aseguró que está lista para disfrutar de esta nueva etapa como abuela.

La historia de amor de Santiago Giorgini y Juliana León

El nacimiento de Venecia encuentra a Santiago Giorgini y Juliana León celebrando una nueva etapa después de construir una historia de amor que ya supera las tres décadas. La pareja se conoció mientras ambos estudiaban teatro, cuando él tenía 19 años y ella 21, sin imaginar que ese encuentro marcaría el inicio de una vida compartida.

Santiago Giorgini y Juliana León

Su primera cita tuvo lugar el 8 de mayo de 1993 e incluyó una cena, una salida al cine y un momento para seguir conversando. Con el paso del tiempo Santiago Giorgini y Juliana León formaron una familia junto a sus hijas, Viole y Nina, y hoy suman un nuevo motivo de felicidad con la llegada de Venecia, quien convierte por primera vez al chef y a su esposa en abuelos y abre un nuevo capítulo para toda la familia.