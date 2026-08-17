La Joaqui contó cuál es la mayor enseñanza que le dejó su abuela “Ser amable, y sino funciona…”

En medio de la tormenta que generó su separación con Luck Ra, La Joaqui sorprendió a sus seguidores con una publicación cargada de emotividad y significado. La cantante decidió aprovechar la celebración del Día del Niño para dejar una profunda reflexión que algunos usuarios interpretaron como una indirecta para su expareja.

La Joaqui recordó a su abuela y reveló el consejo que recibió

Tras el difícil momento que está viviendo por su ruptura con Luck Ra, La Joaqui impactó a sus seguidores de redes sociales con una fotografía inédita de su niñez, en el marco del Día del Niño. En la instantánea, la cantante de RKT está junto a su abuela en una situación cotidiana.

La Joaqui//Instagram

“Te amo abuelita, feliz Día del Niño a todos”, dicen las primeras líneas del mensaje que la artista subió en una de sus historias de Instagram, durante el día del niño. se observa a la cantante de RKT cuando era una niña abrazando a su abuela, un pilar importante en su vida.

Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de sus seguidores fue la reflexión que La Joaqui compartió en el mismo post. La artista recordó una enseñanza que le dejó su abuela, una frase que, en medio de las turbulencias que ha enfrentado en su vida amorosa, pareció adquirir un nuevo significado. “Mi abuelita siempre me decía que cuando alguien es malo con vos lo primero que tenés que hacer es ser amable, y si no funciona, ser más amable”, expresó.

Posteo de La Joaqui recordando a su abuela//Instagram

Las palabras de La Joaqui que dejó a todos pensando

Este mensaje, enmarcado en un contexto de rumores y especulaciones sobre su separación de Luck Ra, fue interpretado por muchos como un palito a su expareja, ya que el final del posteo, La Joaqui fue contundente. La cantante, en su reflexión, expresó la gratitud que siente hacia su abuela por las enseñanzas recibidas y cerró con unas palabras que no pasaron desapercibidas por los seguidores de Instagram. “Gracias por jamás permitirme convertirme en lo que me hicieron y hasta el día de hoy es el regalo más valioso que recibí”, cerró la artista.

Sin mencionar nombres ni detalles específicos, la cantante dejó entrever que estas palabras tienen un significado profundo en su proceso personal. El mensaje se viralizó por la web y los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar, señalando que sería una indirecta para su expareja. Además, muchos coincidieron en que esa frase refleja su forma de afrontar los momentos complicados, con una actitud que prioriza la empatía ante el odio o la venganza.

La Joaqui//Instagram

Con esta publicación, La Joaqui se sinceró y volvió a compartir sus sentimientos más profundos con sus seguidores. En esta oportunidad, la cantante eligió recordar a su abuela, a su niñez y también a la enseñanza que le dejó y que la sigue acompañando hasta el día de hoy.