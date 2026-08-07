La nueva vida de Eleonora Pérez Caressi tras renunciar a TN: running por el mundo y un proyecto que la une a Nicole Neumann

Después de 17 años en TN, Eleonora Pérez Caressi continuó su carrera en distintos medios y sumó nuevos proyectos. Actualmente, conduce Solo Noticias, el informativo matutino de Solo Streaming, de lunes a viernes de 8 a 9 junto a Santiago Do Rego. Además, forma parte de la programación de NOW 97.9 FM, donde acompaña a Juan Pablo Varsky en No somos nadie, de lunes a viernes de 10 a 14.

Eleonora Pérez Caressi

A su trabajo en radio y streaming se suma Historias en Tinta, su ciclo de entrevistas en YouTube dedicado a artistas nacionales e internacionales. En paralelo, Eleonora Pérez Caressi incorporó el running a su rutina y, después de comenzar a entrenar, asumió distintos desafíos relacionados con esta disciplina.

El vínculo que la une a Nicole Neumann

Eleonora Pérez Caressi y Nicole Neumann forman parte de la programación de Solo Streaming, aunque cada una conduce un ciclo diferente. La periodista está al frente de Solo Noticias junto a Santiago Do Rego, de lunes a viernes de 8 a 9, mientras que Nicole y su hermana Gegé Neumann conducen Solo con Niki junto a Juan Otero durante las tardes.

Eleonora Pérez Caressi

La incorporación de Eleonora Pérez Caressi a Solo Noticias también tiene un vínculo con su trayectoria anterior, ya que Santiago Do Rego fue su compañero durante su paso por TN. De esta manera, la periodista continúa desarrollando contenidos informativos dentro del streaming, mientras Nicole y Gegé están al frente de una propuesta diferente dentro de la misma señal.

Historias en Tinta, el proyecto personal de Eleonora Pérez Caressi

Además de sus trabajos en radio y streaming, Eleonora Pérez Caressi desarrolla Historias en Tinta, un ciclo de entrevistas que publica en su canal de YouTube. La propuesta nació a partir de su interés por los tatuajes y de su curiosidad por conocer las historias que hay detrás de los diseños que las personas deciden llevar en la piel.

Eleonora Pérez Caressi

En una entrevista con Pablo Montagna para Pasa Montagna, la periodista explicó cómo surgió la idea: “Me empecé a dar cuenta de que todos decidían grabarse algo en la piel para siempre porque había una historia detrás, un significado”. El ciclo comenzó con músicos y busca abordar a los artistas desde un lugar diferente al de sus habituales entrevistas. “El tatuaje te da la posibilidad de conocer más a la persona y dejar de lado al artista”, señaló Eleonora Pérez Caressi.

El running, una de las grandes pasiones de Eleonora Pérez Caressi

Eleonora Pérez Caressi también incorporó el running a su rutina durante esta etapa. Según contó, comenzó a trabajar con un coach porque quería modificar algunos hábitos y, en ese contexto, Pía Slapka la invitó a participar de un workshop de running. “Ahí corrí 200 metros, subí una foto agradeciendo y me llamaron desde UNICEF para una carrera de 10 kilómetros”, recordó sobre sus primeros pasos en la actividad.

Eleonora Pérez Caressi

Después de esa experiencia, la periodista continuó entrenando y se planteó el desafío de correr 42 kilómetros en Buenos Aires. Para Eleonora Pérez Caressi, el running también implicó trabajar sobre la constancia y sus propios límites. Su objetivo fue completar un kilómetro por cada año de vida como una forma particular de afrontar el desafío deportivo.

Con estos proyectos, Eleonora Pérez Caressi atraviesa una etapa profesional con presencia en radio, streaming y contenidos digitales. Tras su salida de TN, la periodista amplió sus espacios de trabajo y sumó propuestas propias, mientras continúa vinculada a la actualidad y al entretenimiento desde distintos formatos.