Las mejores fotos del cumpleaños de Zulema Yoma junto a Zulemita Menem y sus hijos: Malek y Luca

Zulema Yoma celebró un nuevo cumpleaños rodeada de Zulemita Menem y sus hijos, Malek y Luca, en un encuentro que dejó las mejores fotos del cumpleaños. La reunión se desarrolló en un entorno íntimo, con la familia como protagonista y detalles que marcaron la jornada. Las imágenes mostraron momentos de cercanía cargados de gestos íntimos.

El increíble festejo de Zulema Yoma por sus 83 años junto a Zulemita Menem

Zulema Yoma celebró sus 83 años en un entorno íntimo y familiar, rodeada de sus seres más cercanos. La reunión fue organizada por su hija, Zulemita Menem, quien eligió compartir el momento especial con sus hijos, Luca Bertoldi y Malek Pocovi, y con la propia homenajeada. Las imágenes del festejo reflejaron la calidez de un encuentro sencillo.

Zulema Yoma y Zulemita Menem

La celebración se desarrolló en un ambiente reservado, pensado para que la homenajeada disfrutara de la compañía de sus seres queridos. La empresaria fue la encargada de organizar cada detalle, desde la ambientación hasta la disposición de los espacios, con el objetivo de crear un clima cómodo y cercano.

Las mejores fotos del cumpleaños muestran a Zulema Yoma junto a su hija y sus nietos, en escenas que transmitieron la esencia de este festejo íntimo cargado de emoción. Los hijos de Zulemita Menem, Luca Bertoldi y Malek Pocovi, acompañaron a su abuela en este día especial. Ambos participaron activamente de la celebración y se mostraron cercanos en cada instante.

Zulema Yoma, Malek, Luca y Zulemita Menem

En esta ocasión especial, la exprimera dama se lució con un pantalón ancho en color negro, junto con una camisa blanca y un cárdigan gris con detalles en negro junto a una campera a juego. Por su parte, la empresaria se declinó por un pantalón de jean estilo Oxford junto con un sweater de mangas largas de cuello desbocado hacia un lado.

El tierno saludo de Zulemita Menem a su mamá Zulema Yoma por su cumpleaños

A través de sus redes sociales, Zulemita Menem dedicó un mensaje especial a su madre en el día de su cumpleaños. “Felices 83 años, vieja mía. Dice el profeta Mahoma: ‘El paraíso está bajo los pies de tu madre’. “Te amo con todo mi ser”, escribió junto a las fotos del festejo. El saludo acompañó las imágenes a la perfección.

El posteo de la hija de Carlos Saúl Menem se convirtió en uno de los momentos más destacados del cumpleaños, ya que reflejó la unión entre madre e hija y la importancia de compartir palabras de afecto en una fecha significativa. Las fotos que acompañaron la publicación se transformaron en un testimonio de la celebración, donde la naturalidad y la sencillez fueron protagonistas.

Zulema Yoma y Zulemita Menem

Zulema Yoma celebró sus 83 años en un entorno íntimo que quedó reflejado en las mejores fotos del cumpleaños junto a Zulemita Menem y sus hijos, Malek y Luca. La reunión mostró detalles de la celebración, con imágenes que registraron abrazos, gestos y la compañía cercana de los más queridos.

VDV