Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña y Diego Capusotto arrasan en Netflix con una película argentina basada en una obra teatral

Netflix vuelve a apostar por la producción argentina con una película que promete dar que hablar. Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña y Diego Capusotto forman parte del elenco de este nuevo proyecto basado en la exitosa obra teatral Felicidades, que fue un fenómeno en los escenarios locales.

Adrián Suar y Griselda Siciliani

La película, actualmente en rodaje en Buenos Aires, marca el desembarco del reconocido director español Álex de la Iglesia en una producción argentina para la plataforma. Con una historia que combina comedia, tensión y vínculos familiares al límite, el film traslada al cine un relato que ya conquistó al público teatral.

De qué trata Felicidades

La nueva historia Netflix se centra en una celebración de cumpleaños que intenta sostener una frágil armonía familiar. Lo que debería ser una noche especial se transforma rápidamente en una situación caótica cuando comienzan a salir a la luz secretos, mentiras y conflictos no resueltos entre los invitados.

La trama avanza dentro de una casa que funciona casi como un personaje más, encerrando a quienes participan de la reunión en un clima cada vez más asfixiante. La llegada de una vidente actúa como detonante de verdades incómodas, empujando a los personajes a enfrentarse con aquello que prefieren negar.

Del éxito teatral al cine

Griselda Siciliani vuelve a compartir proyecto con Adrián Suar en una ficción que retoma el espíritu de la obra escrita por Mariano Pensotti y dirigida originalmente por Daniel Veronese. La versión teatral de Felicidades, estrenada en 2024, superó los 135 mil espectadores y se consolidó como uno de los grandes éxitos del año.

Griselda Siciliani

Benjamín Vicuña integra el elenco que da vida a este entramado de relaciones cruzadas, aportando tensión y dramatismo a una historia donde la comedia convive con el conflicto emocional. Diego Capusotto suma su sello particular a un relato que se apoya en el absurdo y el humor negro, marcas distintivas del universo narrativo de Álex de la Iglesia.

Producida por Preludio, la compañía fundada por Adrián Suar, y con el respaldo de Netflix, la película se perfila como una de las apuestas argentinas más fuertes de la plataforma. Así, Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña y Diego Capusotto vuelven a coincidir en un proyecto que une teatro, cine y streaming con ambición internacional.