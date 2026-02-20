Cande Tinelli se borró un tatuaje de la cara: el procedimiento

A sus 14 años, Cande Tinelli se hizo su primer tatuaje y desde ese momento su piel se convirtió en lienzo, con el que cuenta algunas de sus historias. Hoy a los 35 años, tiene una gran cantidad de tattos en su cuerpo y se convirtió en una de las características de su imagen. Sin embargo, la hija de Marcelo Tinelli tomó una decisión: borrarse uno de los que lleva en el rostro.

Mediante su cuenta de Instagram, la infleuncer compartió contenido con el que sorprendió a sus seguidores: el procedimiento del borrado de uno de sus tatuajes más emblemáticos.

Cande Tinelli le dice adiós a Kitty

Cande Tinelli se ha convertido en una de las influences más resonantes del los últimos años, al compartir su vida en redes sociales. La joven de 35 años muestra aspectos de su día a día, pero desde que nació es perseguida por las cámaras al ser la hija de uno de los conductores más populares de la televisión argentina, es por ello que su crecimiento quedó registrado.

En este paso del tiempo, se evidencio el gusto de la joven por el arte del tatauje. A sus 14 años se realizó el primero, una estrella en el hombro que compartió con su papá, y a partir de ese momento exploró por diversas técnicas y estilos para "decorar" su piel. En la acuatlidad es imposible contar cuántos tiene, debido a que casi todo su cuerpo cubierto con diseños en la espalda, brazos, piernas, cuello y en el rostro.

Fue en 2019 que Cande Tinelli mostró un nuevo diseño que generó controversias debido a la ubicación del mismo: la cara. Sobre una de sus cejas se tatuó el reconocido personaje de Hello Kitty, un gatito. Y es siete años más tarde que decisió borrárselo, ya que existen inovadoras técnicas de láser que lobrar quitar la tinta de la piel, un procedimiento que pocos años atrás no existía.

Y ahora la joven se suma a lista de personas que deciden borrar aquel tatuaje que no le gusta o ya no los representa. “Chau tatuaje, chau Kitty”, expresó en un video compartido en su cuenta de Instagram, donde deja en evidencia el procedimiento al que se estaba sometiendo. Se puede observar como una profesional en la materia pasa por su rostro el laser, mediante esta técnica se fragmenta la tinta para que se elimine.

Si bien se trata de una de las técnicas más efectivos para eliminar un tatuaje, se trata de un procedimiento que se puede extender en el tiempo, de acuerdo a las carcterísticas del tatuaje a eliminar, puede requerirse seis sesiones, en manos de un profesional. De esta forma, Cande Tinelli mostró la decisión que tomó pero no adelantó si se realizará otro diseño en el rostro o decidió no volver a tatuarse la zona.