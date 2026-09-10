Alina Moine decidió tomarse un merecido descanso y disfruta de unas vacaciones en uno de los destinos más paradisíacos de Italia: Lago de Como. La periodista cautivó a sus seguidores de redes sociales al compartir las mejores fotos de su recorrido mostrando el pueblo, la naturaleza y también, los looks que eligió para hacer cada excursión.

Las mejores fotos de las vacaciones de Alina Moine en Italia

Alina Moine tuvo unos meses con mucho trabajo cubriendo el Mundial 2026 para ESPN y también, el día a día del fútbol argentino. Ahora, la conductora está viviendo unas vacaciones a puro relax en Lago de Como, ubicado en el norte de Italia y reveló las mejores fotos en su cuenta de Instagram.

Alina Moine de vacaciones en Lago de Como, Italia.

Desde que llegó a este pueblo europeo, Alina mostró su entusiasmo por explorar cada rincón de la ciudad. En las fotografías, la periodista recorre las calles de la ciudad, develando sus caminos de piedras, escalinatas y subidas que hacen atractivo al lugar. Además, de sus coloridas e históricas casas que completan el paisaje.

Alina Moine recorriendo Lago de Como, Italia.

Alina Moine compartió las mejores fotos de sus vacaciones en las redes.

Durante este recorrido, se puede ver a la comunicadora luciendo un elegante vestido largo de color azul, combinado con zapatillas negras y blancas. La elección de su atuendo refleja su estilo relajado pero elegante, perfecto para recorrer las calles empedradas y disfrutar del clima mediterráneo. Sus publicaciones transmiten una sensación de calma y disfrute. “Modo vacaciones”, escribió la periodista en su red social.

El look que Alina Moine eligió para recorrer Lago de Como, Italia.

Otro de los momentos más destacados que compartió Alina Moine fue una imagen en la que está de espaldas contemplando las montañas que rodean el lago, rodeada de un paisaje que parece sacado de un cuento de hadas. Asimismo, en su álbum de vacaciones se puede ver que también, la conductora de ESPN se dio el lujo de tomar un café a orillas del muelle disfrutando de la impresionante vista de la naturaleza en su máxima expresión de agua cristalina y vegetación.

Alina Moine contemplando el lago y las montañas italianas.

Alina Moine navegó el Lago de Como con mucho estilo

Alina Moine aprovechó para hacer una de las actividades más populares de la zona, el famoso recorrido en barco por el Lago de Cobo y recorrido en el puerto. Se trató de una experiencia que permite apreciar la zona y también, las ciudades vecinas a lo largo del lago como Bellagio.

Alina Moine de vacaciones en Italia.

Para la ocasión, la periodista posó con el Lago de Como de fondo luciendo un outfit casual y colorido. La combinó con una camisa blanca, un top rojo y azul, un short de jeans y unas sandalias marrones, logrando un look fresco y juvenil ideal para un día de exploración y paseos.

Look que Alina Moine usó para navegar el Lago de Como, Italia//Instagram

Los seguidores de Alina Moine no han dudado en llenarla de comentarios positivos y felicitaciones por compartir estos momentos tan especiales. La periodista, conocida por su profesionalismo en el mundo del periodismo deportivo y de noticias, también demuestra en sus redes su faceta más relajada y cercana, disfrutando de la vida y de las maravillas que ofrece Lago de Como.