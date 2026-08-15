Así fue el cumpleaños de Zaira Nara en Tierra del Fuego: de la torta personalizada al festejo en la nieve con Malaika y Viggo

“Desde el fin del mundo”. Así tituló Zaira Nara al álbum de fotos que compartió en sus redes sociales tras cumplir 38 años. Para celebrar esta fecha tan especial, la modelo decidió alejarse de todos, desconectarse de todo y elegir un destino único para disfrutar de unos días en familia junto a sus dos hijos, Malaika y Viggo. La escapada tuvo como escenario Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, donde encontró el marco perfecto para una celebración íntima, rodeada de imponentes paisajes y postales nevadas junto a los niños.

Álbum de fotos del cumpleaños de Zaira Nara | Instagram

Así fue el cumpleaños íntimo de Zaira Nara junto a sus hijos Malaika y Viggo

Mientras las historias de Instagram de sus amigas famosas y de su hermana Wanda Nara se llenaban de saludos y fotos alusivas a su cumpleaños, Zaira Nara decidió celebrar sus 38 años a miles de kilómetros de Buenos Aires y en un escenario completamente diferente. La experta fashionista viajó junto a sus dos hijos, Malaika y Viggo Von Plessen, y eligió disfrutar de una fecha tan especial en familia, rodeada de paisajes naturales y en plena conexión con los pequeños.

Álbum de fotos del cumpleaños de Zaira Nara | Instagram

Así lo dejó reflejado esta tarde en su cuenta personal de Instagram, donde compartió una serie de postales íntimas del festejo y mostró algunos de los momentos más significativos de la jornada. “Feliz cumple para mí desde el fin del mundo”, escribió visiblemente emocionada, en referencia al particular destino que escogió para recibir un nuevo año de vida: Ushuaia, una de las ciudades más visitadas por turistas nacionales e internacionales. A través de las imágenes, la conductora permitió conocer parte de la celebración, desde la infaltable torta personalizada hasta las distintas actividades que realizó en familia, en una jornada marcada por la nieve, los paisajes y, sobre todo, el disfrute de compartir tiempo de calidad a solas con los nenes.

Álbum de fotos del cumpleaños de Zaira Nara | Instagram

La torta elegida para la celebración fue un pequeño y delicado bizcochuelo de dos pisos, cubierto con una ganache de chocolate y decorado con picos de dulce de leche alrededor de la superficie. Asimismo, estuvo acompañado por las clásicas velitas encendidas y bengalas. En la parte superior también podía leerse, escrito con chocolate blanco, la frase “Feliz Cumple Zaira”. Una propuesta dulce, minimalista y cuidada hasta el último detalle, ideal para ellos tres. Tampoco faltaron las frutas, los cereales, frutos secos y el infaltable mate al lado de la estufa a leña.

Entre las tomas, Zaira también mostró algunas imágenes desde la intimidad de la cabaña, entre ellas, varias fotos recostada en la cama junto a Viggo, algunas frente al espejo y una estando en la cocina preparándose el mate.

Álbum de fotos del cumpleaños de Zaira Nara | Instagram

Zaira Nara eligió la nieve como el escenario perfecto para celebrar sus 38 años

Cada vez que su ajetreada agenda laboral se lo permite, Zaira Nara disfruta de escapadas junto a Malaika y Viggo por distintos destinos del mundo. En esta oportunidad, aprovechó la temporada invernal para que sus hijos pudieran disfrutar del manto blanco que cubre los paisajes de Tierra del Fuego.

Álbum de fotos del cumpleaños de Zaira Nara | Instagram

Durante su estadía, la familia se animó a subir a la silla aérea del Cerro Castor y realizó caminatas sobre la nieve. Cabe destacar que, la influencer alquiló una cabaña con salida directa al exterior, una opción que les permitió disfrutar al máximo del entorno y mantener un contacto pleno con la naturaleza y el paisaje nevado del complejo.

Álbum de fotos del cumpleaños de Zaira Nara | Instagram

De esta manera, Zaira Nara celebró su cumpleaños número 38 de una manera diferente y alejada de los grandes festejos que caracterizan en figuras públicas como ella. Acompañada por Malaika y Viggo, la modelo eligió disfrutar de una jornada íntima en familia, con la nieve como protagonista y un paisaje invernal que convirtió esta fecha especial en un recuerdo inolvidable.