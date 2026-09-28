El estilista y confidente de Wanda Nara, Kennys Palacios, celebró su casamiento con Roi Orbegozo en un entorno paradisíaco ubicado en Cancún. Después de transitar más de una década juntos, la pareja formalizó su unión en una ceremonia íntima y romántica a la orilla del agua, rodeada de música y un atardecer soñado que quedó grabado para siempre. La noticia revolucionó las redes sociales y llenó de alegría a todos los seguidores que acompañaron cada paso de este vínculo a lo largo del tiempo.

Kennys Palacios y Roi Orbegozo dieron el sí tras más de una década juntos

Un recorrido por el amor y la complicidad de catorce años por Kennys Palacios y Roi Orbegozo

La relación entre Kennys Palacios y Roi Orbegozo se consolidó a lo largo de catorce años de vivencias compartidas, risas y proyectos en común. El estilista compartió la inmensa alegría de este paso tan importante en su cuenta oficial, donde abrió su corazón y reflejó los sentimientos acumulados durante todo este tiempo. En sus propias palabras publicadas en las redes sociales, expresó: "Después de 14 años, finalmente dijimos que sí".

El emotivo mensaje continuó con un repaso sincero de la historia compartida: "Y qué lindo mirar para atrás y pensar en todo lo que vivimos juntos... Las risas interminables, las peleas, las reconciliaciones, los viajes, las aventuras, los días increíbles y también esos momentos no tan fáciles que nos hicieron crecer y elegirnos una y otra vez". De esta manera, dejó en claro que la base de la pareja se fortaleció ante cada desafío cotidiano.

Kennys Palacios: Las palabras que reflejaron la felicidad de dar el gran paso

El posteo de Kennys Palacios también profundizó en lo que significa construir un proyecto de vida en conjunto, alejándose de cualquier formalidad y apostando por la complicidad diaria. En el mismo texto, agregó: "Porque si algo aprendí en todo este tiempo es que el amor también es reírse hasta que duela la panza, discutir por pavadas, viajar, compartir silencios, abrazarse fuerte y volver a elegirse". Estas líneas conmovieron a sus seguidores y generaron miles de reacciones positivas en pocos minutos.

El emotivo posteo de Kennys Palacios

Para cerrar su mensaje, el mediático resumió el sentimiento de plenitud que experimentó en este momento tan especial junto a su pareja: "Después de 14 años, acá estamos. Juntos, y con toda una vida por delante". Las palabras reflejaron la seguridad y el afecto genuino que caracterizaron a la pareja desde sus inicios, marcando el inicio de una nueva etapa con la misma ilusión del primer día.

Kennys Palacios y Roi Orbegozo: Una ceremonia íntima a la orilla del mar

El evento contó con detalles musicales muy románticos, como la presencia de un violinista que acompañó el intercambio de votos y los anillos en un muelle con techo de paja. Ambos vistieron trajes claros y elegantes, listos para caminar juntos mientras el sol comenzó a ocultarse en el horizonte mexicano.

Kennys Palacios y su esposo | Instagram

La locación ofreció una vista abierta hacia el agua y los edificios modernos de la costa, mientras los novios compartieron un cálido abrazo tras dar el sí en medio de una postal inolvidable. Con esta boda, Kennys Palacios y Roi Orbegozo coronó un recorrido largo y sincero, demostrando que el amor cotidiano encontró su mejor festejo frente al mar.