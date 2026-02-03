Preocupación por Peter Lanzani: fue internado de urgencia

En las últimas horas, se difundió una preocupante información sobre Peter Lanzani. El lunes por la mañana, el actor de 35 años debidó ser hospitalizo en una clína ubicada en el barrio porteño de Colegiales tras sufrir una descompensación.

Qué le pasó a Peter Lanzani

El lunes por la noche, se dio a conocer que Peter Lanzani debió ser internado de urgencia luego de presentarse en una institución médica al presentar un cuadro de síntomas con gran malestar,, según contó Pepe Pochoa en LAM (América).

Acompañado por su pareja, el actor arribó al lugar y fue allí donde habría sufrido una descompensación que generó preocupación de los profesionales de salud que le brindaron atención. El joven presentó un cuadro febril, del que deben rastrear el origen. “Lo internaron hoy, a las 11.30 de la mañana. Me llegó la información de que llegó descompensado a la clínica, en un cuadro un poco raro”, explicó el panelista.

“Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, contó el periodista, y agregó: “Verán si eventualmente tienen que operarlo o no”. Por el momento, se desconocen detalles sobre un diagnóstico del cuadro que presentó el actor. Sin embargo, Ochoa aclaró que si bien durante la mañana del lunes sufrió esta preocupante descompensación, luego de la atención médica está estable y fuera de peligro.

“Lo lograron compensar, le pusieron suero, le sacaron sangre y le hicieron todos los estudios para descartar varias cosas”, explicó Ochoa y sintetizó: “A mí lo que me dijeron es que les parecía raro que levantara fiebre y que había llegado descompensado”. Acualmente, el ex Casi Ángeles se encuentra internado bajo observación médica, contando con el acompañamieto de su novia y su familia.

Por el momento, ni el actor ni su entorno se pronunciaron al respecto. Peter Lanzani se convirtió en uno de los grandes actores argentinos, con un extenso labor en la pantalla grande, con diversos papeles, pero pese a su gran popularidad mantiene con gran hermetismo los aspectos que corresponden a su vida privada. La información sobre este cuadro que presentó aún es escasa, pero se encuentra en plena recuperación.