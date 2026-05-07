La avenida Corrientes vivió una noche de glamour, risas y mucho estilo con la función de prensa de Berlin Berlin, la exitosa comedia francesa que desembarcó en el Teatro Apolo y reunió a una verdadera constelación de figuras del espectáculo. Entre aplausos y carcajadas, famosos como Valeria Lynch, Agustín “Soy Rada” Aristarán, Lizy Tagliani y Nancy Anka marcaron tendencia con looks que combinaron elegancia, comodidad y las claves del otoño 2026.

El elenco completo de Berlin Berlin

De Nancy Anka a Valeria Lynch y Soy Rada: todos los looks de los famosos en un importante estreno

La obra, ganadora del Premio Molière 2022 a Mejor Comedia, está protagonizada por Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto, bajo la dirección de Corina Fiorillo. Ambientada en el Berlín Oriental de la Guerra Fría, la historia sigue a una pareja que intenta escapar al otro lado del Muro mediante un departamento con un pasadizo secreto. Entre espías, delatores y persecuciones, el caos se apodera del escenario con un ritmo vertiginoso que conquistó al público argentino desde la primera función.

Entre las invitadas más fotografiadas de la noche estuvo Valeria Lynch, quien apostó por un estilismo urbano sofisticado. La cantante eligió un conjunto de capas en tonos oscuros compuesto por un tapado negro minimalista y una blusa estampada con detalles botánicos en rosa, blanco y gris que aportó luminosidad al outfit. Completó el look con pantalón negro recto, una pequeña bandolera y unos lentes oversized de inspiración geek-chic que elevaron la propuesta. Su clásico rubio platino, recogido tirante y con flequillo recto, volvió a convertirse en protagonista absoluto.

Valeri Lynck y Nancy Anka

Nancy Anka también se destacó con un outfit ideal para una salida teatral. La actriz lució un blazer oversized camel sobre una base negra total, logrando uno de los contrastes clásicos más elegantes de la temporada. Sumó un collar de cadena larga con dije plateado y una cartera negra amplia que reforzó el espíritu urbano del look. El maquillaje glow natural y el cabello suelto con raya al medio terminaron de aportar frescura y sofisticación.

Por su parte, Soy Rada se inclinó por una estética relajada y funcional vinculada al universo gorpcore. El actor y comediante llevó una sobrecamisa beige de estilo utilitario con bolsillos frontales, combinada con remera blanca y jeans loose fit en denim azul. El detalle distintivo fue su característico bigote retro y el peinado con efecto “falso desprolijo”, una combinación que reafirma su identidad canchera y descontracturada.

Soy Rafa y Fer Metilli

Además de ellos, dijeron presente Julieta Nahir Calvo, Roberto Moldavsky, Leticia Siciliani, Mauricio Dayub, Susana Roccasalvo y Adrián Pallares, entre muchas otras figuras que transformaron la noche de Berlin Berlin en uno de los estrenos más convocantes y fashionistas de la temporada teatral porteña.

Más looks del estreno de Berlin Berlin

Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola

Julieta Nahir Calvo y Leti Siciliani