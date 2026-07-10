Lejos de la moda y la televisión, el nuevo proyecto de Ginette Reynal

Ginette Reynal, reconocida por su trayectoria en la moda y la televisión, decidió abrir una nueva cuenta de Instagram con el propósito de crear un espacio dedicado exclusivamente al arte y compartir allí sus obras. Este proyecto representa una nueva etapa en su carrera, enfocada en la pintura como medio principal de comunicación.

Ginette Reynal presentó su cuenta de instagram de arte.

Ginette Reynal y un presente volcado a la creación artística

El interés de la exmodelo por esta disciplina nació cuando asistía al colegio Northlands. Allí, la institución contaba con un departamento de arte impresionante donde le enseñaron a realizar muchas actividades y donde ella encontraba un estímulo constante.

Un momento determinante ocurrió cuando, a los siete años, atravesó una operación de apendicitis y su padre le regaló una caja enorme de lápices acuarelables Caran d’Ache. Aquel obsequio, que ella describe con entusiasmo, inició lo que califica como “su verdadero romance con el dibujo, la acuarela y el acrílico, sentando las bases de una pasión que nunca la abandona”.

Referente indiscutida de la moda argentina en los años 80, transita hoy un camino artístico que busca conectar con su interior más profundo. Lejos de las pasarelas y los sets de televisión, Reynal encuentra en la pintura y el teatro un vehículo genuino para expresar sus emociones más complejas. “Mi romance con el arte empezó hace muchos, muchos años”, confiesa en sus redes sociales, quien destaca que utiliza esta vía de expresión desde que tiene uso de razón.

A pesar de haber recorrido una extensa trayectoria frente a las cámaras, la actriz sostiene que el arte es su verdadero lenguaje de comunicación. Hoy, este espacio digital funciona como una presentación oficial de su trabajo personal, permitiéndole compartir su evolución creativa directamente con sus seguidores.

Ginette Reynal en su etapa de modelo.

Entre la luz y la sombra: la propuesta visual de Ginette Reynal

El trabajo actual de la artista pone el foco en la dualidad de la experiencia humana, específicamente en la relación entre la luz y la oscuridad. “Esta serie tiene que ver con la sombra, con lo que tenemos oculto, con esas circunstancias que nos quiebran de alguna manera y nos obligan a que salga una luz nueva escondida adentro de cada uno de nosotros”, explica.

Para ella, el proceso de pintar actúa como un catalizador, haciendo emerger sentimientos que ella misma a veces desconoce, pero que seguramente surgen de las capas más profundas de su ser.

Las obras de Ginette Reynal.

Para plasmar esta búsqueda, Reynal utiliza técnicas que aportan dinamismo a sus obras, empleando acrílicos y colores claros junto con pintura fluorescente. “Eso hace que cada dibujo, cada cuadro, sea un cuadro de día y otro de noche”, describe. La pintura fluorescente carga energía durante el día y brilla al llegar la noche, funcionando como una metáfora sobre cómo funcionan las personas. Ella subraya que, en la pintura, salen a la luz muchas emociones que ella no entiende en su totalidad, pero que forman parte de su proceso creativo y personal.

Una obra de arte de Ginette Reynal que exhibe en su instagram @seyo_reynalgina.

En su evolución, la exmodelo valora la colaboración con profesionales que la ayudan a profundizar en su técnica y profesionalismo. Desde hace 15 años, trabaja junto a la artista plástica Rebeca Mendoza, a quien considera una pieza clave en su desarrollo.

“Ella me dio técnica y profesionalismo; trabaja conmigo hace 15 años y para mí es la mejor porque sabe tirar de la punta del ovillo y sacar todo lo que tenemos dentro para expresar y contar”, afirma. Para Ginette, su mentora es fundamental para visibilizar ese mundo interior que ella ahora canaliza a través de sus cuadros.

Así, esta etapa de Ginette Reynal reafirma su compromiso con el arte, un espacio donde, como ella misma menciona, “todas las personas tenemos mucho por expresar y descubrir si nos animamos a mirar hacia adentro”.