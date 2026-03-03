Revelaron quién sería el famoso con el que Griselda Siciliani habría tenido una relación clandestina

En el programa Puro Show (eltrece), la periodista Fernanda Iglesias reveló que Griselda Siciliani habría mantenido durante años una relación clandestina con un reconocido músico. La información se conoció al aire del ciclo y rápidamente se replicó en otros medios y redes sociales. Según lo que se contó, se trataría de un vínculo que se sostuvo en secreto durante mucho tiempo. El dato generó impacto por los nombres involucrados y por el tiempo que habría durado la relación, sin embargo, hasta el momento, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas al respecto. “Esto Griselda Siciliani no lo va a poder desmentir”, sostuvo la periodista.

Griselda Siciliani y la revelación de Fernanda Iglesias

La revelación fue realizada por Fernanda Iglesias al aire del ciclo, donde recordó que fue la propia Griselda Siciliani quien, tiempo atrás, habló del tema sin dar nombres. “Ella no da el nombre de esta persona, pero yo después me enteré. Es un músico muy famoso, que en ese momento tenía novia. Ella no. ¿Vieron que estuvo sola mucho tiempo? En una época se sacaba fotos desnuda. Bueno, en toda esa época andaba con este músico y obviamente le dedicaba esas fotos”, reveló.

Griselda Siciliani

En ese contexto, la periodista fue más allá y dio el nombre que generó mayor impacto. “El músico en cuestión con el que Griselda tuvo un romance clandestino, admitido por ella sin decir el nombre, es nada más y nada menos que… Fito Páez”, afirmó. Y reforzó: “Fito Páez fue pareja clandestina de Griselda Siciliani durante varios años”. Sus declaraciones sorprendieron tanto por los protagonistas como por el tiempo que, según indicó, habría durado el vínculo.

Griselda Siciliani y los detalles del vínculo que salió a la luz

Además, Iglesias sumó detalles sobre cómo se habría vivido esa relación. Según contó, la actriz estaba “muy contenta con esa situación”, algo que habría dejado entrever en aquella entrevista radial con Andy Kusnetzoff para Perros de la calle. También recordó un episodio en redes que en su momento llamó la atención: “En un posteo que hace Fito de algo de música, ella le pone ‘guapo’. Esto está en el archivo. Cuando le pone ‘guapo’, Jorge Rial y la gente de Intrusos (América) dicen ‘che, pero acá pasa algo’. Se arma como un rumor de romance. Ellos lo niegan, que es lo mismo que está pasando ahora. Y después me vengo a enterar de que fue todo cierto”.

Por último, la periodista aseguró que durante ese tiempo el músico estaba en pareja. “Ellos tienen una relación clandestina durante muchos años. Él estaba de novio con Eugenia, la chica que ahora se fue a vivir a España, con la cual ya no tiene relación”, sostuvo. Hasta el momento, ninguno de los involucrados salió a hablar públicamente sobre estas versiones, que siguen generando repercusiones.