Lejos de MasterChef, Maxi López reveló su receta de vitel toné: “para que no digan que no practico”

El paso de Maxi López por MasterChef Celebrity marcó un antes y un después en su perfil público. Su frescura, su sentido del humor y una actitud relajada frente a los desafíos culinarios lo transformaron rápidamente en uno de los participantes más queridos por la audiencia. Sin embargo, lejos de los estudios de televisión y del ritmo intenso del reality, el exfutbolista tuvo que hacer una pausa para regresar a Suiza y acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, en las últimas semanas de su embarazo.

Maxi López, Daniela Christiansson y Elle

Aun así, la distancia no significó un corte con la cocina. Desde la intimidad de su hogar, Maxi López compartió un video en el que se lo ve preparando vitel toné, uno de los platos más emblemáticos de la Navidad. Con un tono distendido y fiel a su estilo espontáneo, el exjugador dejó en claro que, aunque esté lejos del programa, sigue practicando.

La receta de Vitel Toné de Maxi López

Maxi López comienza explicando sin vueltas: “estoy haciendo un vitel toné, un clásico de navidad”. Acto seguido, justifica la elección del plato con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “hay que practicar para cuando después vuelva el programa, no digan que uno no practica”.

“Tenemos el peceto, tengo la salsa, y tengo estas cositas verdes que no sé cómo se llaman, pero quedan lindas”, explicó. En medio de la grabación, el exfutbolista interrumpe para responder a una voz que lo llama fuera de cámara: “¿Wanda Solange? sí, estoy cocinando. No, no estoy haciendo el lunch, estoy haciendo un vitel toné”. Antes de retomar la preparación, remata con una frase simple y cotidiana: “bueno, sigo porque el tiempo no se va a perder”.

Los días de Maxi López en Suiza

El video se enmarca en un momento muy especial para Maxi López y su familia. El exfutbolista viajó a Suiza para acompañar a Daniela Christiansson en la recta final del embarazo y priorizar la vida familiar, incluso en medio del éxito televisivo que atraviesa en la Argentina.

Maxi López en MasterChef Celebrity

Desde allí, la pareja compartió imágenes de una escapada a una cabaña rodeada de montañas nevadas, donde disfrutan de la tranquilidad, el clima navideño y los últimos días antes de la llegada del nuevo integrante. Lejos de las cámaras, Maxi López muestra una faceta más íntima y cotidiana, en la que la cocina se convierte en un espacio de disfrute, humor y conexión con el público, aun estando a miles de kilómetros de MasterChef.